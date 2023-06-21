Apple добавила более надёжный способ авторизации в iCloud

«На основе стандартов FIDO Alliance и W3C ключи входа заменяют пароли парами криптографических ключей. Они значительно повышают безопасность по сравнению с обычными способами авторизации», — поясняет Apple.

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Компания Apple по-тихому внедрила «Ключи входа», впервые представленные в iOS 16, в свои сайты. Теперь можно не вводить пароль для доступа к iCloud и Apple ID, а вместо этого авторизоваться по Face ID или Touch ID.Пока нововведение доступно на устройствах с iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma. После того, как вы выберете «Войти с iPhone», на странице появится QR-код, который нужно отсканировать с помощью смартфона и пройти аутентификацию по Face ID или Touch ID.«Ключи входа» или Passkey — общеотраслевая попытка создать более безопасную систему аутентификации для защиты конфиденциальности пользователей.