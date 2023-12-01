Apple добавила несколько очень полезных функций в Final Cut Pro, iMovie, Motion, Compressor и Logic Pro

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Компания Apple выпустила обновлённые фирменные приложения Final Cut Pro, iMovie, Motion, Compressor и Logic Pro с новыми функциями и улучшенной оптимизацией.Теперь в Final Cut Pro для Mac появилась функция автоматической прокрутки временной шкалы — на дисплее будет отображаться конкретный участок таймлайна во время воспроизведения. При этом его вид можно настроить с помощью сочетаний клавиш или опции масштабирования.Работать с отдельными клипами также стало удобнее — теперь их можно разделить по ролям, чтобы они выделялись разными цветами. Apple также добавила инструменты для очистки сложных разделов временной шкалы и точной настройки редактирования путём объединения перекрывающихся связанных клипов в единую связанную сюжетную линию.Кроме того, экспорт проектов в форматах H.264 и HEVC на компьютерах Mac с чипами Apple Silicon стал быстрее.В версии Final Cut Pro для iPad появилась возможность создания озвучки прямо во временной шкале.iMovie и Compressor также получили улучшенный экспорт файлов на компьютерах с чипами M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, ‌M2‌ Ultra и M3 Max. Кроме того, в iMovie появилась возможность для создания стереоскопических пакетов для iTunes Store и поддержка JSON и XML при пакетном экспорте материалов с помощью командной строки.В Motion добавили улучшения функции Object Tracker, а в Logic Pro — исправили некоторые распространённые баги.