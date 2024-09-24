Apple добавила новый режим работы AirPods Pro 2 в бета-версию iOS 18.1



Компания Apple начала полноценное тестирование режима слухового аппарата с iOS-устройствами. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, авторы обнаружили и смогли активировать новый режим в самой свежей бета-сборке iOS 18.1. Тестовые AirPods Pro 2 смогли подключиться в режиме слухового аппарата и полноценно в нем заработали. Отмечается, что при первой активации функции смартфон предложит надеть наушники и запустит аудиотестирование слуха, которое длится около 5 минут.







Во время проверки слуха в наушниках воспроизводятся звуки разной тональности и пользователю предлагается нажимать на экран всякий раз, когда он их слышит. После первичной настройки наушники начинают анализировать все окружающие звуки и усиливает только те, которые пользователь не смог услышать в ходе проверки. Судя по всему, пользоваться новым режимом смогут только люди с небольшими нарушениями слуха, а всем остальным он не поможет.



Apple уже получила одобрение FDA для использования режима слухового аппарата в AirPods Pro 2 без рецепта от врача. Скорее всего, полноценный запуск состоится в октябре вместе с релизом iOS 18.1.