Apple добавила три новые функции в «Игры» в iOS 26.2

Фархад

iOS

В новой бета-версии iOS 26.2 появилось сразу несколько новых функций в приложении «Игры», которые улучшают пользовательский опыт.

Напомним, что «Игры» — новый центр для всей вашей игровой активности на iPhone, iPad и Mac. В iOS 26.2 появились новые способы фильтрации библиотеки по играм, в которые играют ваши друзья, по играм с поддержкой испытаний и по размеру игры. Кроме того, теперь можно переходить по играм и разделам приложения прямо с геймпада — тыкать в экран больше не обязательно. Также очки за испытания/челленджи теперь обновляются в режиме реального времени во время игры.

Все эти улучшения относительно небольшие, но повышают удобство использования приложения. Тем не менее, приятно, что Apple уже предлагает улучшения, основанные на ранних отзывах пользователей. Хочется верить, что приложение «Игры» будет улучшаться и станет полноценной игровой платформой.
