Apple добавила в iPad кое-что очень важное, но совсем забыла об этом рассказать



Компания Apple оснастила новый iPad Pro аппаратными средствами защиты от слежки. Об этом пишет WCCF Tech.



Многие помнят и знают, что iOS и iPadOS уже несколько лет умеют предупреждать об использовании микрофона и камеры сторонними приложениями — они отображают зеленую либо оранжевую точку в статус-баре. В iPad Pro 2024 компания пошла еще дальше и реализовала аппаратную защиту от слежки.







Согласно источнику, в планшете на базе чипа M4 появилась новая система — Apple Secure Indicator Light. Она задействует аппаратное обеспечение, чтобы еще точнее и быстрее замечать несанкционированное использование камеры и микрофона, а пользователь оповещается об этом тем же способом — цветной точкой в статус-баре.



Сообщается, что iPad Pro M4 стал первым устройством Apple, где подобная защита реализована именно аппаратными средствами. Любопытно, что сама Apple нигде об этом не упоминает, хотя разработка крайне полезна и соответствует концепции безопасности компании. Скорее всего, Apple не хочет привлекать внимание к тому факту, что во всех остальных устройствах защита является программной и в теории может работать менее стабильно.