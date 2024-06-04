Apple добавила в iPad кое-что очень важное, но совсем забыла об этом рассказать

Олег

iPad Pro


Компания Apple оснастила новый iPad Pro аппаратными средствами защиты от слежки. Об этом пишет WCCF Tech.

Многие помнят и знают, что iOS и iPadOS уже несколько лет умеют предупреждать об использовании микрофона и камеры сторонними приложениями — они отображают зеленую либо оранжевую точку в статус-баре. В iPad Pro 2024 компания пошла еще дальше и реализовала аппаратную защиту от слежки.

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Согласно источнику, в планшете на базе чипа M4 появилась новая система — Apple Secure Indicator Light. Она задействует аппаратное обеспечение, чтобы еще точнее и быстрее замечать несанкционированное использование камеры и микрофона, а пользователь оповещается об этом тем же способом — цветной точкой в статус-баре.

Сообщается, что iPad Pro M4 стал первым устройством Apple, где подобная защита реализована именно аппаратными средствами. Любопытно, что сама Apple нигде об этом не упоминает, хотя разработка крайне полезна и соответствует концепции безопасности компании. Скорее всего, Apple не хочет привлекать внимание к тому факту, что во всех остальных устройствах защита является программной и в теории может работать менее стабильно. 

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Источник:
WCCF Tech
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