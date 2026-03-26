Apple добавила в macOS 26.4 новое ограничение даже для опытных пользователей

Компания Apple реализовала новую защитную опцию, которая впервые затронула приложение для опытных пользователей. Об этом пишет MacRumors.

«Возможно, вредоносное ПО, вставка заблокирована. Ваш Mac не пострадал. Мошенники часто предлагают вставить текст в Терминал, чтобы попытаться навредить вашему Mac или поставить под угрозу вашу конфиденциальность. Эти инструкции обычно предоставляются через веб-сайты, чат-операторов, приложения, файлы или по телефону».

Согласно источнику, новое ограничение появилось при использовании «Терминала» в macOS 26.4. Приложение считается инструментом для технически подкованных пользователей, однако даже здесь теперь можно выполнить далеко не любую команду. Если Mac посчитает строку потенциально вредоносной или опасной, вы увидите такое оповещение:Если вы уверены в команде, можно нажать «Вставить в любом случае». Пока неясно, какие именно команды вызывают панику системы безопасности macOS 26.4.