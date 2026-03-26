Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple добавила в macOS 26.4 новое ограничение даже для опытных пользователей

Олег

Фото: MacRumors 

Компания Apple реализовала новую защитную опцию, которая впервые затронула приложение для опытных пользователей. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, новое ограничение появилось при использовании «Терминала» в macOS 26.4. Приложение считается инструментом для технически подкованных пользователей, однако даже здесь теперь можно выполнить далеко не любую команду. Если Mac посчитает строку потенциально вредоносной или опасной, вы увидите такое оповещение: 

«Возможно, вредоносное ПО, вставка заблокирована. Ваш Mac не пострадал. Мошенники часто предлагают вставить текст в Терминал, чтобы попытаться навредить вашему Mac или поставить под угрозу вашу конфиденциальность. Эти инструкции обычно предоставляются через веб-сайты, чат-операторов, приложения, файлы или по телефону». 

Если вы уверены в команде, можно нажать «Вставить в любом случае». Пока неясно, какие именно команды вызывают панику системы безопасности macOS 26.4. 
1
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также