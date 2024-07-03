Apple добавила в macOS Sequoia вывод звука в Dolby Atmos по HDMI на саундбары

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В бета-версии macOS Sequoia появилась новая функция, о которой Apple умолчала на презентации — теперь некоторые приложения могут выводить аудиосигнал Dolby Atmos на подключенный через HDMI AV-ресивер или саундбар.Нововведение пока работает только в нативных приложениях macOS 15 — Apple TV, Apple Music и QuickTime Player. Apple заявляет, что включение этой опции позволяет воспроизводить звук в Dolby Atmos и других форматах Dolby Audio с использованием HDMI Passthrough на поддерживаемом устройстве вывода.В первую очередь эта функция заинтересует пользователей, подключающих свои Mac к внешним AV-ресиверам или саундбарам. При подключении через кабель HDMI устройство сможет декодировать и выводить звук Dolby Atmos, одновременно отправляя любой сопутствующий видеосигнал на подключенный телевизор.Пока неясно, получит ли tvOS 18 эту функцию. Ожидается, что релиз macOS Sequoia состоится осенью.