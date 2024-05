Apple добавила в музыкальный софт Logic Pro суперпродвинутые ИИ-возможности

Компания Apple анонсировала обновлённые версии профессиональных музыкальных приложений Logic Pro for iPad 2 и Logic Pro for Mac 11. В них были добавлены возможности, задействующие искусственный интеллект (например, автоаккомпанирование и создание стемов из готовых треков).



В профессиональной среде стемы известны уже около десяти лет, но только недавно стали обретать популярность. Возможность их создания недавно появилась в нейросетевых моделях и некоторых коммерчески доступных программах — например, Serato, Virtual DJ и FL Studio. В Logic Pro это реализована примерно так же: можно загрузить в программу готовую композицию, и она будет автоматически разделена на четыре дорожки (барабаны, бас, вокал и прочие инструменты), с которыми можно манипулировать по своему усмотрению. Благодаря этому, прямо в Logic Pro можно сделать ремикс любого трека, не получая от музыкантов исходники (хотя для публикации ремикса и, тем более, его продажи может потребоваться разрешение).







В Logic Pro добавлена функция Session Players — виртуальные сессионные музыканты, которые помогают в создании композиции. В настоящее время доступны два вида музыкантов — басист и пианист. Искусственный интеллект добавляет в отдельными дорожками различные вариации того, как в треке могли бы звучать пианино и бас, а пользователь может выбрать подходящие партии и, при желании, заменить инструменты, применить к ним эффекты и отредактировать (например, приглушить в какой-то части трека или вырезать фрагмент и вставить его в другое место).







ChromaGlow задействует искусственный интеллект для моделирования звучания аналогового оборудования, которое используется в студиях. На выбор несколько пресетов, каждый из которых можно настроить под свой вкус, придав инструменту, вокалу или готовому треку теплоты, пространственности или напористости.







Logic Pro for Mac 11 будет доступен в Mac App Store с 13 мая в виде бесплатного обновления для существующих пользователей и за 199,99 доллара для новых пользователей. Для установки требуется macOS Ventura версии не ниже 13.5.



Logic Pro для iPad 2 будет доступен в App Store с 13 мая в виде бесплатного обновления для существующих пользователей, а также по цене 4,99 доллара в месяц или 49 долларов в год с бесплатной месячной пробной версией для новых пользователей. Для установки требуется iPadOS версии не ниже 17.4.



