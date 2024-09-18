Apple добавила в офисные приложения iWork функции iOS 18, watchOS 11 и macOS Sequoia

Освободите обе руки при показе презентаций, переключая слайды жестом двойного смыкания на поддерживаемых моделях Apple Watch. (Требуется watchOS 11.)

Смотрите HDR‑фото и видео с еще более широким динамическим диапазоном на поддерживаемых устройствах. (Требуется iOS 18 или iPadOS 18.)

Переключайтесь между инструментами и меняйте цвет и толщину линии, просто сжимая Apple Pencil Pro.

Легко создавайте новые презентации и находите недавние в новом браузере документов. (Требуется iOS 18 или iPadOS 18.)

Переключайтесь между инструментами и меняйте цвет и толщину линии, просто сжимая Apple Pencil Pro.

Легко создавайте новые таблицы и находите недавние в новом браузере документов. (Требуется iOS 18 или iPadOS 18.)

Переключайтесь между инструментами и меняйте цвет и толщину линии, просто сжимая Apple Pencil Pro.

Легко создавайте новые документы и находите недавние в новом браузере документов. (Требуется iOS 18 или iPadOS 18.)

Исправления ошибок и улучшения производительности.

Смотрите HDR-фото и видео с еще более широким динамическим диапазоном на поддерживаемых дисплеях. (Требуется macOS Sequoia.)

Начните воспроизводить слайд-шоу во время вызова FaceTime или видеоконференции, и окно презентации автоматически станет видно всем участникам. (Требуется macOS Sequoia.)

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Вслед за недавним релизом новых операционных систем компания Apple обновила свои фирменные приложения Keynote, Numbers и Pages для iPhone, iPad и Mac, добавив несколько новых функций iOS 18 и watchOS 11.Новые версии каждого приложения уже доступны в App Store для iPhone и iPad. Ниже приведены заметки Apple о выпуске для каждого обновления.В версии Keynote для Mac также появилось несколько новых функций macOS Sequoia: