Apple добавила в watchOS 11 небольшую, но долгожданную опцию

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Компания Apple прокачала функцию отслеживания сна в watchOS 11. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, с новой ОС, представленной на WWDC 2024, ваши Apple Watch наконец смогут автоматически понимать, когда вы спите или дремлете. До сих пор часы не умели распознавать сон и считали, что вы спите, лишь когда включен спящий режим. Это странно, поскольку распознавание сна уже давно присутствует даже в недорогих браслетах и смарт-часах китайских брендов, вроде Amazfit.После обновления до watchOS 11 совместимые Apple Watch смогут по косвенным признакам определять, что вы спите, и автоматически начнут записывать данные сна в приложение «Здоровье». Любопытно, что Apple сама не рассказывает о нововведении; его случайно обнаружил форумчанин Reddit, который тестирует первую бета-версию watchOS 11.Напомним, что поддержки watchOS 11 лишились сразу три модели «яблочных» часов: Apple Watch Series 4 / 5 и оригинальные Watch SE.