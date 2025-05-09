Apple добавит долгожданный элемент в Apple Watch, но запретит им пользоваться. Фанаты Android обхохочутся

Олег

Фото: Unsplash


Компания Apple готовится выпустить AirPods и Watch со встроенными камерами к 2027 году. Об этом пишет MacRumors.

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Согласно источнику, прямо сейчас компания завершила разработку новых чипов Nevis и Glennie — первый будет установлен в часы, а второй в наушники. Они должны отвечать за управление встроенными камерами. В AirPods ИК-камеры обеспечат лучший опыт взаимодействия с Vision Pro и позволят считывать жесты пользователя, а в Watch предназначение камер совсем другие.

По заявлению Минг-Чи Куо, базовые Apple Watch получат камеру в области дисплея, а Apple Watch Ultra — возле Digital Crown. Их главная цель это взаимодействие с Apple Intelligence: камеры будут «видеть» окружающие места и предметы, благодаря чему устройства смогут «рассказать» пользователю о них.

И теперь самое главное — на встроенные в AirPods и Apple Watch камеры нельзя будет снимать фото и видео, звонки по видеосвязи также не будут доступны. Фактически они не будут доступны пользователю, а станут выполнять заданные им фоновые процессы. Запреты на ровном месте это очень в стиле Apple. 

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Источник:
MacRumors
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