Apple добавит долгожданный элемент в Apple Watch, но запретит им пользоваться. Фанаты Android обхохочутся

Компания Apple готовится выпустить AirPods и Watch со встроенными камерами к 2027 году. Об этом пишет MacRumors.
По заявлению Минг-Чи Куо, базовые Apple Watch получат камеру в области дисплея, а Apple Watch Ultra — возле Digital Crown. Их главная цель это взаимодействие с Apple Intelligence: камеры будут «видеть» окружающие места и предметы, благодаря чему устройства смогут «рассказать» пользователю о них.
И теперь самое главное — на встроенные в AirPods и Apple Watch камеры нельзя будет снимать фото и видео, звонки по видеосвязи также не будут доступны. Фактически они не будут доступны пользователю, а станут выполнять заданные им фоновые процессы. Запреты на ровном месте это очень в стиле Apple.
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