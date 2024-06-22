Apple добавит новые функции в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia на следующей неделе

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Компания Apple планирует выпустить вторые бета-версии iOS 18 и других новых операционных систем в понедельник. Об этом журналистам The Verge рассказал представитель компании Фред Сайнс, отвечая на вопросы внедрения новых функций в Евросоюзе.В частности Сайнс отметил, что две функции, которые не появятся в ЕС этой осенью, будут добавлены в бета-версию iOS 18 для разработчиков на следующей неделе. Речь идёт о возможности зеркалирования экрана iPhone в macOS Sequoia и расширенное совместное использование экрана SharePlay в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15.Приложение iPhone Mirroring‌ позволяет управлять ‌смартфоном‌ через Mac. Причём пользоваться можно будет всеми приложениями и контентом на iPhone. В Европе Apple не сможет сразу же внедрить эту функцию из-за сложности обеспечения соблюдения правил, предусмотренных Законом о цифровых рынках.