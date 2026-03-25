Apple добавит в iOS 27 новое приложение, которым будут пользоваться буквально все

Олег


Компания Apple собирается обновить Siri необычным способом в iOS 27. Об этом пишет Engadget. 

Пару лет назад Apple уже обещала расширить возможности Siri с помощью нейросетей и интегрировать ее глубоко в систему. С тех пор мало что изменилось, но инсайдеры пророчат большой сдвиг в iOS 27 — помощник наконец станет нейросетевым и максимально полезным. При этом обновится он не совсем обычным образом. 

Согласно источнику, в iOS 27 появится новое отдельное приложение для Siri с киллер-фичей под названием «Спросите Siri». Пользователи смогут отправлять свои запросы в разговорном, естественном языковом формате — текстом или голосом, чего не было в платформе Apple, и это подтверждает желание компании привести Siri к стандартам работы, схожим с другими чат-ботами. 

Напомним, что WWDC 2026 пройдет с 8 по 12 июня, и в первый день мероприятия Apple покажет новые iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и watchOS 27. 
Источник:
Engadget
Комментарии

+69
myname32
когда бетка для разрабов выйдет?
2 часа назад в 12:28
#