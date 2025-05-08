Apple, догоняй: Samsung представит свой аналог iPhone 17 Air через несколько дней

Компания Samsung запланировала публичное мероприятие, посвященное совершенно новой модели Galaxy — сверхтонкому S25 Edge, который позиционируется как ответ Apple на ее будущий iPhone 17 Air.
По словам Samsung, новое устройство Galaxy — это «чудо инженерной мысли», сочетающее в себе «производительность флагманского уровня с превосходной портативностью». Оно также будет служить «мощным компаньоном на базе искусственного интеллекта».
«Это больше, чем тонкий смартфон. Каждая кривая, контур и компонент отражают прорыв в точной инженерии, чтобы создать первоклассный опыт, достойный названия серии S. Galaxy S25 Edge не только устанавливает новый стандарт того, чего вы можете достичь с помощью своего смартфона, но и открывает новую эру роста для мобильной индустрии», — Samsung.
Поскольку презентация Apple с новыми айфонами обычно проходит в сентябре, то Samsung существенно опередит ее и покажет свой супертонкий Edge на несколько месяцев раньше. Поможет ли это корейцам с продажами — другой вопрос.
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