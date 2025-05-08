Apple, догоняй: Samsung представит свой аналог iPhone 17 Air через несколько дней

Компания Samsung запланировала публичное мероприятие, посвященное совершенно новой модели Galaxy — сверхтонкому S25 Edge, который позиционируется как ответ Apple на ее будущий iPhone 17 Air.

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Согласно MacRumors, презентация Samsung пройдет в понедельник, 12 мая, в 20:00 по восточному времени — для России это будет 13 мая 4:00 утра по МСК. В начале года компания показала небольшие тизеры новинки и только сейчас определилась, когда смартфон выйдет в релиз. В теории Galaxy S25 Edge будет дешевле, чем S25 Ultra, но получит почти все флагманские фишки — разница с текущими моделями в основном будет состоять в дизайне и размере. Всё то же самое инсайдеры рассказывают о будущем iPhone 17 Air: околофлагманский, дешевле чем Pro Max, в новом дизайне и размере.По словам Samsung, новое устройство Galaxy — это «чудо инженерной мысли», сочетающее в себе «производительность флагманского уровня с превосходной портативностью». Оно также будет служить «мощным компаньоном на базе искусственного интеллекта».