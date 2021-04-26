





Группа вымогателей, известная как REvil, заявила в прошлый вторник, что она получила доступ к внутренним компьютерам тайваньской компании Quanta, являющейся поставщиком комплектующих для Apple, и сумела получить несколько изображений и схем еще невышедших продуктов купертиновского гиганта.Сначала хакеры потребовали от Quanta заплатить 50 миллионов долларов выкупа за эти данные. Однако, согласно заявлению от 20 апреля, опубликованному на сайте вымогателей, тайваньская компания платить отказалась, и тогда хакеры стали требовать деньги уже от Apple.Чтобы доказать, что взлом серверов Quanta был реальным, вымогатели публично выложили несколько изображений, на которых изображены схемы еще невышедших продуктов компании, в том числе подробности о будущих MacBook. Хакеры пригрозили публиковать новые данные каждый день до 1 мая, если Apple не заплатит выкуп в размере 50 миллионов долларов в обмен на удаление файлов.Однако, несмотря на угрозу, никаких дополнительных украденных документов с момента обнародования первоначального требования REvil не выложили. Более того, теперь хакерская группировка удалила все ссылки и информацию, связанную с попыткой вымогательства, из своего веб-блога в даркнете.Что любопытно, REvil никогда не блефовала и до этого момента регулярно публиковала украденные документы, если жертвы не шли на сделку, поэтому непонятно, почему группа не смогла довести дело до конца в этом случае. При этом хакеры продолжают активное вымогательство денег у других компаний, поэтому пока неизвестно, что побудило их удалить всю информацию, связанную со взломом Quanta. Возможно, вымогатели все-таки смогли договориться с Apple, но по каким-то причинам не стали писать об этом на своем сайте.