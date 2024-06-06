Apple должна увеличить срок обновления ПО iPhone до 7 лет, и вот почему



Компания Apple впервые переместилась с первого на третье место по части обновлений ПО. Об этом пишет Phone Arena.



Речь идет о сроках выхода апдейтов для новых моделей смартфонов. Больше десяти лет Apple считалась безоговорочным лидером в вопросе программной поддержки старых смартфонов и планшетов: их владельцы получали новые версии iOS в течение минимум пяти лет, а иногда и шесть (например, iPhone 6S). Однако теперь компанию обошли.







Согласно источнику, Apple по требованию властей Великобритании опубликовала официальный отчет, касающийся поддержки iPhone 15 Pro Max. В нем компания впервые обозначила срок поддержки, который обычно лишь подразумевался — «минимум пять лет с даты первой поставки». Под «датой поставки» подразумевается момент релиза, а это 22.09.2023.



Получается, Apple официально проиграла эту гонку обновлений, поскольку ранее Google и Samsung заявили о 7 годах поддержки своих смартфонов. Разумеется, последние пару лет этого срока смартфоны будут лишь получать патчи безопасности, но это всё равно дольше, чем у Apple. Если компания хочет вновь стать лидером, ей придется увеличить сроки поддержки iPhone минимум до 7 лет.