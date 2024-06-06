ПМЭФ 2024

Apple должна увеличить срок обновления ПО iPhone до 7 лет, и вот почему

Олег

iPhone 15


Компания Apple впервые переместилась с первого на третье место по части обновлений ПО. Об этом пишет Phone Arena.

Речь идет о сроках выхода апдейтов для новых моделей смартфонов. Больше десяти лет Apple считалась безоговорочным лидером в вопросе программной поддержки старых смартфонов и планшетов: их владельцы получали новые версии iOS в течение минимум пяти лет, а иногда и шесть (например, iPhone 6S). Однако теперь компанию обошли.

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Согласно источнику, Apple по требованию властей Великобритании опубликовала официальный отчет, касающийся поддержки iPhone 15 Pro Max. В нем компания впервые обозначила срок поддержки, который обычно лишь подразумевался — «минимум пять лет с даты первой поставки». Под «датой поставки» подразумевается момент релиза, а это 22.09.2023.

Получается, Apple официально проиграла эту гонку обновлений, поскольку ранее Google и Samsung заявили о 7 годах поддержки своих смартфонов. Разумеется, последние пару лет этого срока смартфоны будут лишь получать патчи безопасности, но это всё равно дольше, чем у Apple. Если компания хочет вновь стать лидером, ей придется увеличить сроки поддержки iPhone минимум до 7 лет. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

SithV
+1695
SithV
😆😆😆😆😆😆😆😆
Гугл и Самсунг только в прошлом году заявили, до этого по-свински относившись к своим юзерам ленясь обновляться даже на следующую версию андройда. И это когда Эпл по факту уже поддерживала свои девайсы по 4-5 лет! Для Гугла и других производителей это пока что красивая рекламная фраза, за которой не факт что будет что то стоять. Завтра они выпустят новую ОС, и скажут что новых версий андройда не будет, и все на что юзеры могут полагаться это антивирусные апдейты. Так что пока что постараться нужно именно этим компаниям чтоб доказать что за их словами хоть что то стоит…
Сегодня в 10:37
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fly666666
+522
fly666666
5s девять лет обновлялся
Сегодня в 11:31
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fly666666
+522
fly666666 Павел
5s вышел 20.09.13, а 26.01.23 вышло обновление 12.5.7
Сегодня в 11:59
#
tellurian
+1405
tellurian
Многие годами не обновляют ПО телефонов. Не всем это нужно.
А так большая часть за это время скорее купит себе новый :)
Сегодня в 11:52
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