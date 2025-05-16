Apple экстренно отменяет последнее обновление iPadOS из-за крайне неприятного бага

Фото: Unsplash
Компания Apple отзывает свой минорный апдейт для старых iPad, так как он сломал часть сторонних приложений. Об этом пишет MacRumors.
Компания Apple отзывает свой минорный апдейт для старых iPad, так как он сломал часть сторонних приложений. Об этом пишет MacRumors.
«После обновления моего iPad до iPadOS 17.7.7 (сборка 21H433) все приложения (такие как YouTube, X и т. д.) выводят меня из системы каждый раз, когда я их закрываю. До обновления эта проблема не возникала. Каждый раз, когда я открываю приложение, оно ведет себя так, как будто оно только что установлено, и просит меня снова войти в систему», — одна из типичных жалоб на iPadOS 17.7.7.
Судя по всему, затронуты оказались все модели планшетов, которые получили новую сборку — iPad Pro 10,5 (2017), iPad Pro 12,9 (2017) и iPad 6 (2018). Прямо сейчас Apple отозвала обновление и перестала подписывать его, так что установить его больше нельзя. И всё же ваш планшет может какое-то время предлагать вам этот апдейт в настройках системы. Просто игнорируйте уведомление, пока Apple не выпустит исправленную сборку.
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