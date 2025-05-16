Apple экстренно отменяет последнее обновление iPadOS из-за крайне неприятного бага

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Компания Apple отзывает свой минорный апдейт для старых iPad, так как он сломал часть сторонних приложений. Об этом пишет MacRumors.

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Согласно источнику, вместе с iOS / iPadOS 18.5 инженеры Apple разработали и выпустили также iOS / iPadOS 17.7.7 — минорный патч, который должен был устранить уязвимости старых устройств, неспособных обновиться до iOS 18. Но что-то пошло не так: пользователи, которые установили апдейт, начали жаловаться на неправильную работу сторонних приложений.

«После обновления моего iPad до iPadOS 17.7.7 (сборка 21H433) все приложения (такие как YouTube, X и т. д.) выводят меня из системы каждый раз, когда я их закрываю. До обновления эта проблема не возникала. Каждый раз, когда я открываю приложение, оно ведет себя так, как будто оно только что установлено, и просит меня снова войти в систему», — одна из типичных жалоб на iPadOS 17.7.7. 

Судя по всему, затронуты оказались все модели планшетов, которые получили новую сборку — iPad Pro 10,5 (2017), iPad Pro 12,9 (2017) и iPad 6 (2018). Прямо сейчас Apple отозвала обновление и перестала подписывать его, так что установить его больше нельзя. И всё же ваш планшет может какое-то время предлагать вам этот апдейт в настройках системы. Просто игнорируйте уведомление, пока Apple не выпустит исправленную сборку. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2383
tellurian
На 4пда есть пара человек, кто попал.
час назад в 14:45
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