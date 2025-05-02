Apple экстренно призывает обновить iOS, как можно скорее





По мнению компании, пользователи из 100 стран столкнулись с хакерским взломом iPhone. По мнению компании, пользователи из 100 стран столкнулись с хакерским взломом iPhone. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Apple обнаружила целевую атаку на ваше устройство iPhone с использованием арендованного шпионского ПО. Эта атака, вероятно, направлена на вас из-за того, кто вы или чем вы занимаетесь. Хотя невозможно достичь абсолютной уверенности при обнаружении таких атак, Apple имеет высокую степень уверенности в этом предупреждении — пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно», — сказано в сообщении.

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Об этом сообщает портал Tech Crunch. Пользователи ста стран мира получили тревожные письма от Apple. В них компания предупреждает, что их устройство могло быть взломано правительским шпионским ПО.Пока только двое пользователей заявили, что получили предупреждение: итальянский журналист Чиро Пеллегрино и нидерландская правозащитница Ева Влаардингебрук.Подробности о шпионском вирусе держатся в секрете. Компания рекомендует как можно скорее обновить iOS и включить Lockdown Mode— режим повышенной защиты от цифровых угроз.