Apple экстренно призывает обновить iOS, как можно скорее

Артем
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По мнению компании, пользователи из 100 стран столкнулись с хакерским взломом iPhone.

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Об этом сообщает портал Tech Crunch. Пользователи ста стран мира получили тревожные письма от Apple. В них компания предупреждает, что их устройство могло быть взломано правительским шпионским ПО. 

«Apple обнаружила целевую атаку на ваше устройство iPhone с использованием арендованного шпионского ПО. Эта атака, вероятно, направлена на вас из-за того, кто вы или чем вы занимаетесь. Хотя невозможно достичь абсолютной уверенности при обнаружении таких атак, Apple имеет высокую степень уверенности в этом предупреждении — пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно», — сказано в сообщении.

Пока только двое пользователей заявили, что получили предупреждение: итальянский журналист Чиро Пеллегрино и нидерландская правозащитница Ева Влаардингебрук. 

Подробности о шпионском вирусе держатся в секрете. Компания рекомендует как можно скорее обновить iOS и включить Lockdown Mode— режим повышенной защиты от цифровых угроз.
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Источник:
Tech Crunch
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Комментарии

kardigan
+3971
kardigan
Что то чем дальше , тем хуже у них с безопасностью. В каждой прошивке одно и то же.. или таким образом хотят вынудить обновиться? ) вот только с какой целью?!😜
2 мая 2025 в 13:04
#
+4555
Gabriel
Ну вот и пришло время Эппл отбиваться от взломов и атак.
2 мая 2025 в 13:41
#
+109
Smerch777S
Блин, нахрен обновился, теперь жалею 😬😑🤬🤬🤬 15ProMax 18.4.1 поставил, теперь переодически «скидывает» сим карту и надо заново вводить пароль от симки, тк она становится заблокирована и неактивна, как будто я перезагрузил телефон….. Ну ппц…. Теперь ходить с этой хернёй до нового апдейта 🤬🤬🤬
2 мая 2025 в 17:23
#
+29
Mcsimkis Smerch777S
Есть вариант, что замена симки поможет
2 мая 2025 в 23:54
#
+109
Smerch777S Mcsimkis
Попробовал, не помогло((
4 мая 2025 в 11:41
#
tellurian
+2349
tellurian Smerch777S
Читая форумы, в 18.4/18.4.1 очень много испортили. Сижу на 18.3 пока. В 18.5 бета многое не исправили ;( да и нового не так много добавили.
Стабильности стало меньше. Даже очень лояльные пользователи стали жаловаться на глюки в последних версиях ПО.
3 мая 2025 в 08:55
#
+8
Slepoy2.0
Это называется битва с Водяными Пере воздушными – не помню, мельницами. Ну типа Apple сама все выдумала и такой маркетинг.
Предупреждение такое получили пока только двое.
3 мая 2025 в 03:36
#
Вася Вотафаков
+6219
Вася Вотафаков
Вроде на минике 13 все работает хорошо и стабильно. Последняя ось.
5 мая 2025 в 01:04
#