





В американском суде сейчас рассматривается иск Epic Games к Apple. Игровая компания предъявила требования, исполнение которых позволят ей и другим издателям распространять приложения на iOS и iPadOS через сторонние магазины и брать платежи в обход App Store, не платя магазину 30-процентую комиссию.В суде новый поворот — юристы Apple попросили суд признать недействительными показания вице-президента Microsoft по развитию бизнеса Xbox Лори Райт. Они считают, что Epic Games подала иск не в своих интересах, а в интересах Microsoft, и приводят в качестве доказательства несколько доводов. Во-первых, со стороны Epic Games и Microsoft выступило одинаковое количество свидетелей — по пять человек. А во-вторых, Лори Райт была приглашена по инициативе Epic Games, а не Microsoft, поэтому избежала раскрытия какой-либо информации о компании, в которой она работает. Хотя её консультировало несколько сотрудников Microsoft, она выступала как частное лицо и не стала раскрывать корпоративные документы, на основе которых давала показания.Конфликт компаний начался в августе 2020 года после того, как Epic Games выложила в App Store версию игры Fortnite с платежами в обход App Store. Модераторы магазина заметили это и убрали игру, но Epic Games не стала устранять «нарушение», и теперь Fortnite недоступен на iPhone и iPad. Юристы Epic Games пытаются доказать, что условия, которые Apple установила в App Store, являются монопольными и направленными на подавление конкуренции. Их главная претензия заключается в том, что Apple берёт комиссию в размере 30% со всех трансакций в играх и приложениях, запрещая платежи в обход App Store через сервисы с более низкой комиссией.