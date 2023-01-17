Apple еще сильнее привязала Apple TV к iPhone. Без него приставка измотает вам нервы



В сети завирусился пост из Twitter, в котором пользователь Apple TV показывает странный запрос на приставке. На фото обратил внимание 9to5Mac.



Согласно источнику, пользователь Twitter с ником @hugelgupf опубликовал пост и фотографии, которые описывают неприятное поведение приставки Apple TV 4K с установленной tvOS 16. На снимках видно, как приставка требует взять iPhone и завершить на нем подтверждение данных Apple ID, вместо того, чтобы позволить сделать это прямо на ней.





«У меня есть Apple TV, и нет больше ни одного устройства Apple. Ни одного. Каждый раз, когда я запускаю Apple TV, я получаю это предупреждение. Apple, как ты представляешь, что я должен с этим сделать?», — пишет автор поста.







До сих пор Apple TV можно было использовать как полностью автономное устройство. На нем без проблем можно войти в Apple ID, пройти первичную настройку, установить приложения и так далее. Периодические действия по подтверждению данных аккаунта можно было совершать в браузере на ПК.



Но теперь Apple, похоже, решила применить агрессивный маркетинг и встроить такое предупреждение в tvOS 16. Возможно, оно призвано побудить владельца приставки обзавестись iPhone. Любопытно, что самая свежая ОС для Apple TV несовместима даже со старыми iPhone или iPad, которые не поддерживают iOS/iPadOS 16.



Ранее мы собрали До сих пор Apple TV можно было использовать как полностью автономное устройство. На нем без проблем можно войти в Apple ID, пройти первичную настройку, установить приложения и так далее. Периодические действия по подтверждению данных аккаунта можно было совершать в браузере на ПК.Но теперь Apple, похоже, решила применить агрессивный маркетинг и встроить такое предупреждение в tvOS 16. Возможно, оно призвано побудить владельца приставки обзавестись iPhone. Любопытно, что самая свежая ОС для Apple TV несовместима даже со старыми iPhone или iPad, которые не поддерживают iOS/iPadOS 16.Ранее мы собрали все проблемы iOS 16 в один пост — спустя почти 4 месяца система ведет себя очень плохо.