Apple еще сильнее привязала Apple TV к iPhone. Без него приставка измотает вам нервы

Олег

Apple TV


В сети завирусился пост из Twitter, в котором пользователь Apple TV показывает странный запрос на приставке. На фото обратил внимание 9to5Mac.

Согласно источнику, пользователь Twitter с ником @hugelgupf опубликовал пост и фотографии, которые описывают неприятное поведение приставки Apple TV 4K с установленной tvOS 16. На снимках видно, как приставка требует взять iPhone и завершить на нем подтверждение данных Apple ID, вместо того, чтобы позволить сделать это прямо на ней.

«У меня есть Apple TV, и нет больше ни одного устройства Apple. Ни одного. Каждый раз, когда я запускаю Apple TV, я получаю это предупреждение. Apple, как ты представляешь, что я должен с этим сделать?», — пишет автор поста. 

Apple TV

До сих пор Apple TV можно было использовать как полностью автономное устройство. На нем без проблем можно войти в Apple ID, пройти первичную настройку, установить приложения и так далее. Периодические действия по подтверждению данных аккаунта можно было совершать в браузере на ПК.

Но теперь Apple, похоже, решила применить агрессивный маркетинг и встроить такое предупреждение в tvOS 16. Возможно, оно призвано побудить владельца приставки обзавестись iPhone. Любопытно, что самая свежая ОС для Apple TV несовместима даже со старыми iPhone или iPad, которые не поддерживают iOS/iPadOS 16.

Ранее мы собрали все проблемы iOS 16 в один пост — спустя почти 4 месяца система ведет себя очень плохо. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

0
AID_001780.4778ca0df41c4ada9c9933fb2758f9c0.0632
Убрал в коробку этот девайс ещё год назад, купил сяоми и радуюсь. Есть много техники в доме от apple, все устраивают и радуют, но тв приставка это реальный отстой.
44 минуты назад
#
+7
Attti AID_001780.4778ca0df41c4ada9c9933fb2758f9c0.0632
Чем же она плоха? Я уже лет 10 пользуюсь разными моделями, все радуют. Шилд валяется как раз отключенный, никак не могу придумать ему применения.
30 минут назад
#
kardigan
+2959
kardigan
Починили бы автоматику переключения наушников между устройствами, как обпщали, Кулибины бля.. вечный отвал.
Не понимаю, на коф хр.. они куплены за такое бабло, если основную функцию не выполняют, дешевле купить за три и пользоваться тем, что есть
28 минут назад
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