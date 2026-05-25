Apple ещё больше подружит iPhone с ИИ и Android в iOS 27. Есть список главных нововведений будущего обновления

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился новыми подробностями об iOS 27. Оказывается, Apple действительно готовит масштабное обновление с полностью изменённой Siri, улучшенными настройками AirPods, новыми ИИ-функциями и даже поддержкой альтернатив AirPlay.Одним из главных изменений станет новая версия Siri. По данным Гурмана, Apple готовит отдельное приложение Siri с поддержкой живого диалога в стиле ChatGPT. Интерфейс ассистента также изменится и получит новый темный дизайн, напоминающий графику приглашения WWDC 2026. Работать всё это будет на базе Gemini, что уже хорошо. Вместе с этим Apple продолжит активно развивать платформу Apple Intelligence: на днях компания зарегистрировала новый поддомен genai.apple.com, который напрямую связан с генеративным ИИ.Большое обновление ждет и владельцев AirPods. Apple наконец изменит меню настроек наушников в iOS 27. Сейчас интерфейс перегружен функциями вроде жестов головой, слухового аппарата и определения сна, поэтому компания полностью изменит структуру раздела. Новый экран станет заметно удобнее, чище и логичнее.Также Apple готовит улучшенные Genmoji и Image Playground. Пользователи смогут создавать более качественные ИИ-изображения и эмодзи с улучшенной детализацией. Параллельно Apple Intelligence начнет глубже интегрироваться в системные приложения — Wallet, Safari, «Карты» и «Команды».Еще одно важное изменение связано с Android. В iOS 27 Apple разрешит замену AirPlay на сторонние протоколы потоковой передачи. Например, пользователи смогут установить Google Cast как систему по умолчанию для передачи видео и музыки на телевизоры и колонки. Скорее всего, функция будет доступна только в странах ЕС из-за требований Еврокомиссии. Однако есть шанс, что компания со временем внедрит её по всему миру.Кроме того, Apple тестирует новые ИИ-возможности для людей с ограниченными возможностями. Среди них — автоматическое создание субтитров для видео и улучшенное голосовое управление с поддержкой естественного языка. Например, пользователь сможет сказать «нажми на фиолетовую папку» или «открой гид по ресторанам» без точного указания элементов интерфейса.Всё это и многое другое нам покажут уже 8 июня на конференции WWDC 2026, а релиз iOS 27 ожидается осенью вместе с линейкой iPhone 18.