Apple ещё не запустила свой ИИ, но уже придумала подписку на все функции Apple Intelligence

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Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о планах Apple по монетизации некоторых функций искусственного интеллекта. По его словам, компания со временем запустит подписку, схожую с iCloud+.В новом выпуске информационного бюллетеня Power On Гурман отметил, что на старте Apple Intelligence будет полностью бесплатным, но в долгосрочной перспективе компания хочет запустить тариф Apple Intelligence+ с дополнительными функциями, за доступ к которым пользователям придётся ежемесячно платить.Разработка новых функций искусственного интеллекта — ещё один источник дохода от услуг. Это поможет Apple компенсировать потери от снижения спроса на гаджеты и сделать компанию менее зависимой от аппаратных продуктов.Ожидается, что первый пакет функции Apple Intelligence станет доступен всем пользователям (кроме жителей ЕС) совместимых устройств уже этой осенью с релизом iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.