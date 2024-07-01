Apple ещё не запустила свой ИИ, но уже придумала подписку на все функции Apple Intelligence

Фархад
AI

Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о планах Apple по монетизации некоторых функций искусственного интеллекта. По его словам, компания со временем запустит подписку, схожую с iCloud+.

В новом выпуске информационного бюллетеня Power On Гурман отметил, что на старте Apple Intelligence будет полностью бесплатным, но в долгосрочной перспективе компания хочет запустить тариф Apple Intelligence+ с дополнительными функциями, за доступ к которым пользователям придётся ежемесячно платить.

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Разработка новых функций искусственного интеллекта — ещё один источник дохода от услуг. Это поможет Apple компенсировать потери от снижения спроса на гаджеты и сделать компанию менее зависимой от аппаратных продуктов.

Ожидается, что первый пакет функции Apple Intelligence станет доступен всем пользователям (кроме жителей ЕС) совместимых устройств уже этой осенью с релизом iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+5200
Mers
Лимит на запросы по управлению смартфоном сделают?😏
час назад в 21:42
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