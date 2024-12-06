Apple гениальна: iPhone порвал конкурентов и завоевал весь мир благодаря своей... коробке. Хочется открыть и невозможно выбросить!





Компания Apple давно поняла: самое главное в продукте — не возможности, а пользовательский опыт. Соревноваться в плоскости количества ядер, мегапикселей и баллов в бенчмарках бессмысленно просто потому, что обычный пользователь по большому счету ничего в этом не понимает. Ранее мы уже рассуждали на тему бесполезности бенчмарков; всё то же самое можно отнести и к другим техническим спецификациям. Их понимают лишь гики, а простому обывателю нужно совершенно другое.

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