Apple гениальна: iPhone порвал конкурентов и завоевал весь мир благодаря своей... коробке. Хочется открыть и невозможно выбросить!

Олег



Компания Apple давно поняла: самое главное в продукте — не возможности, а пользовательский опыт. Соревноваться в плоскости количества ядер, мегапикселей и баллов в бенчмарках бессмысленно просто потому, что обычный пользователь по большому счету ничего в этом не понимает. Ранее мы уже рассуждали на тему бесполезности бенчмарков; всё то же самое можно отнести и к другим техническим спецификациям. Их понимают лишь гики, а простому обывателю нужно совершенно другое.

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Apple гениальна в деталях

Со дня появления самого первого iPhone компания не публиковала на своем сайте полных списков технических спецификаций. Позже такие страницы всё же появились, но найти их даже сейчас не так-то просто. Основной рекламный лендинг любого «яблочного» продукта почти полностью лишен «подкапотных» характеристик. Не «6,9-дюймовый дисплей», а «самый большой дисплей в истории iPhone»; не «xx-миллиметровые рамки», а «самые тонкие рамки среди всех продуктов Apple».



Сухие «спеки» Apple старательно заменяет на два крючка — эмоцию и пользовательский опыт. Слайды и видеоролики демонстрируют, как здорово фотографировать на айфоне, какую радость доставляет просмотр семейных видео в дополненной реальности с Vision Pro, насколько трогателен отец, впервые отчетливо услышавший голос своей дочурки с помощью AirPods Pro.

Взять хотя бы коробку от iPhone. Кажется — мелочь, которая будет в руках покупателя меньше минуты и отправится в мусорное ведро. Но для Apple не существует мелочей, ведь каждая из них может выжать эмоцию и продать продукт.

Коробка от iPhone — шедевр

Мало кто знает, но минималистичная и стильная коробка, в которой поставляется iPhone — это плод работы множества инженеров, средоточие десятков патентов и фактически произведение промышленного искусства.

Для выпуска оригинального iPhone его фирменная коробка собрала около двух сотен патентов. Всё — от материалов до способа открытия — было придумано и «забито» за Apple. Она придумала идеальную упаковку для iPhone и до сих пор пожинает плоды своих усилий. 

Стив Джобс понимал: первое впечатление самое важное. Именно поэтому он настолько заморочился над оформлением и конструкцией коробки. Её размеры, шероховатость материалов, место и внешний вид полиграфии и наклеек — всё отрегулировано до миллиметра.



Наиболее впечатляющим считается эффект, с которым внутренняя часть коробки появляется на свет из верхней крышки. Он тоже запатентован; его называют Controlled Friction, что можно перевести как «контролируемое трение». Тот самый момент, когда вы удерживаете пальцами верхнюю крышку, а из-под неё появляется внутренняя часть, медленно сползая под весом содержимого. Вы чувствуете, как стенки трутся друг о друга и усилием пальцев можете контролировать открытие.

Что делать с упаковкой?

Многие пользователи — по статистике около 87% — сохраняют коробку от iPhone у себя дома. Она настолько притягательна, красива и эстетична, что выбросить её в мусор просто не хватает духу. Разумеется, есть и те, кто хранит её из прагматических соображений: при последующей продаже подержанного устройства она оказывается очень к месту.

Но даже эти люди, сами того не осознавая, отдают должное магии Apple: они понимают, что человеку будет приятнее отдать деньги за iPhone в фирменной упаковке, чем за «голый» девайc, и не напрасно. Даже покупателю подержанного айфона в глубине души хочется, придя домой со своим трофеем, испытать то самое «контролируемое трение» — пусть даже коробка была впервые вскрыта еще до него.



Я сам храню упаковку от всех продуктов Apple по обеим причинам — эстетический и практической. Коробки от iPhone, iPad и Mac очень эффектно смотрятся на полке, как бы невзначай обнажая с высоты стеллажа своё блестящее яблочко на торце белого матового картона.

Мне нравится упаковывать в них устройства, которые я купил под заказ на вторичке — чистые, натёртые до блеска, без пылинки и соринки, с аккуратнот скрученным и уложенным внутрь зарядным кабелем. При этом, разумеется, прагматика здесь тоже присутствует: iPhone с оригинальной коробкой купят гораздо скорее, охотнее и порой даже дороже, чем без неё.


Удивительное дело: жизнь этого индустриального шедевра на 99% проходит в закромах шкафа и лишь 1% времени она проводит в чьих-то волнительных руках.

А вы храните коробки от своих гаджетов Apple или сразу выбрасываете? Чувствовали ли вы когда-либо ту самую магию от распаковки айфона или макбука, или же считаете её надуманной маркетинговой чушью для впечатлительных людей? 

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Комментарии

tellurian
+2047
tellurian
У меня есть 5-6 коробок от разных айфонов. Думал продать на Авито, никому не нужны. В конце года выброшу.
2 часа назад в 16:33
#
kardigan
+3794
kardigan
Есть такое дело. Правда держу я их больше из прагматизма, чем из за любования. Если придётся что то продать, лучше в родной коробке. ) но хлама из за этого уже-коробки из под телефонов, две из под mac mini, из под приставки , трек пада, двух ipad , из под клавиатуры. Вроде сам пользуюсь, но выбросить как то жалко.. это больше на манию Плюшкина похоже
2 часа назад в 17:01
#
+200
просто дед kardigan
+ также хранится чисто из практических соображений , продать без коробки сложнее и как правило по деньгами менее выгодно. В прошлом году заказывал айфон из Америки , пришел без коробки , так брать никто не хотел 🙄 . В итоге пришлось заказать копию за 500 рублей , с ней улетел сразу
40 минут назад
#
YABLOKOFON
+350
YABLOKOFON
У меня тоже коробок полно. 😂
57 минут назад
#

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