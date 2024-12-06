Apple гениальна: iPhone порвал конкурентов и завоевал весь мир благодаря своей... коробке. Хочется открыть и невозможно выбросить!

Компания Apple давно поняла: самое главное в продукте — не возможности, а пользовательский опыт. Соревноваться в плоскости количества ядер, мегапикселей и баллов в бенчмарках бессмысленно просто потому, что обычный пользователь по большому счету ничего в этом не понимает. Ранее мы уже рассуждали на тему бесполезности бенчмарков; всё то же самое можно отнести и к другим техническим спецификациям. Их понимают лишь гики, а простому обывателю нужно совершенно другое.
Apple гениальна в деталяхСо дня появления самого первого iPhone компания не публиковала на своем сайте полных списков технических спецификаций. Позже такие страницы всё же появились, но найти их даже сейчас не так-то просто. Основной рекламный лендинг любого «яблочного» продукта почти полностью лишен «подкапотных» характеристик. Не «6,9-дюймовый дисплей», а «самый большой дисплей в истории iPhone»; не «xx-миллиметровые рамки», а «самые тонкие рамки среди всех продуктов Apple».
Сухие «спеки» Apple старательно заменяет на два крючка — эмоцию и пользовательский опыт. Слайды и видеоролики демонстрируют, как здорово фотографировать на айфоне, какую радость доставляет просмотр семейных видео в дополненной реальности с Vision Pro, насколько трогателен отец, впервые отчетливо услышавший голос своей дочурки с помощью AirPods Pro.
Взять хотя бы коробку от iPhone. Кажется — мелочь, которая будет в руках покупателя меньше минуты и отправится в мусорное ведро. Но для Apple не существует мелочей, ведь каждая из них может выжать эмоцию и продать продукт.
Коробка от iPhone — шедеврМало кто знает, но минималистичная и стильная коробка, в которой поставляется iPhone — это плод работы множества инженеров, средоточие десятков патентов и фактически произведение промышленного искусства.
Для выпуска оригинального iPhone его фирменная коробка собрала около двух сотен патентов. Всё — от материалов до способа открытия — было придумано и «забито» за Apple. Она придумала идеальную упаковку для iPhone и до сих пор пожинает плоды своих усилий.
Стив Джобс понимал: первое впечатление самое важное. Именно поэтому он настолько заморочился над оформлением и конструкцией коробки. Её размеры, шероховатость материалов, место и внешний вид полиграфии и наклеек — всё отрегулировано до миллиметра.
Наиболее впечатляющим считается эффект, с которым внутренняя часть коробки появляется на свет из верхней крышки. Он тоже запатентован; его называют Controlled Friction, что можно перевести как «контролируемое трение». Тот самый момент, когда вы удерживаете пальцами верхнюю крышку, а из-под неё появляется внутренняя часть, медленно сползая под весом содержимого. Вы чувствуете, как стенки трутся друг о друга и усилием пальцев можете контролировать открытие.
Что делать с упаковкой?Многие пользователи — по статистике около 87% — сохраняют коробку от iPhone у себя дома. Она настолько притягательна, красива и эстетична, что выбросить её в мусор просто не хватает духу. Разумеется, есть и те, кто хранит её из прагматических соображений: при последующей продаже подержанного устройства она оказывается очень к месту.
Но даже эти люди, сами того не осознавая, отдают должное магии Apple: они понимают, что человеку будет приятнее отдать деньги за iPhone в фирменной упаковке, чем за «голый» девайc, и не напрасно. Даже покупателю подержанного айфона в глубине души хочется, придя домой со своим трофеем, испытать то самое «контролируемое трение» — пусть даже коробка была впервые вскрыта еще до него.
Я сам храню упаковку от всех продуктов Apple по обеим причинам — эстетический и практической. Коробки от iPhone, iPad и Mac очень эффектно смотрятся на полке, как бы невзначай обнажая с высоты стеллажа своё блестящее яблочко на торце белого матового картона.
Мне нравится упаковывать в них устройства, которые я купил под заказ на вторичке — чистые, натёртые до блеска, без пылинки и соринки, с аккуратнот скрученным и уложенным внутрь зарядным кабелем. При этом, разумеется, прагматика здесь тоже присутствует: iPhone с оригинальной коробкой купят гораздо скорее, охотнее и порой даже дороже, чем без неё.
Удивительное дело: жизнь этого индустриального шедевра на 99% проходит в закромах шкафа и лишь 1% времени она проводит в чьих-то волнительных руках.
А вы храните коробки от своих гаджетов Apple или сразу выбрасываете? Чувствовали ли вы когда-либо ту самую магию от распаковки айфона или макбука, или же считаете её надуманной маркетинговой чушью для впечатлительных людей?
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides