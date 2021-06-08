7 июня 2021 года Apple представила свои новые операционные системы: iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey. Они дадут нам не так уж много нового — но то, что есть, очень важно знать. Например, обновление системы конфиденциальности.
Apple глобально проработала эту тему — теперь многие слабые места ОС были закрыты. В этом материале мы собрали все подробности о новой системе конфиденциальности в «экосистеме» Apple.
Приложение «Почта»
Ранее мы рассказывали, что крупные бренды, продавцы и ритейлеры могут встраивать так называемые рекламные пиксели в свои рассылки. Такой пиксель, находясь внутри письма, мог сообщить отправителю, когда и в какой геолокации было прочитано письмо, и многие другие подробности. Теперь штатное приложение «Почта» дает возможность отключить доступ рекламным пикселям к информации об устройстве и его владельце.
Приложение Safari
Браузер в очередной раз прокачали в плане сохранения личных данных. Например, теперь Safari умеет скрывать реальный IP-адрес от веб-сайтов, чтобы они не могли отследить перемещения пользователя по сети, а также его точную геолокацию. Помимо этого, в Safari на iPhone и iPad появились отчеты конфиденциальности — ранее их привнесли в macOS Big Sur. Нажав на соответствующий значок, можно увидеть список сайтов, которые запрашивали наши данные и количество таких запросов.
Siri
Apple переработала голосового помощника, и самое главное, что нужно знать — теперь Siri обрабатывает большинство запросов прямо на устройстве. В плане удобства это изменение «просилось» уже давно, но только сейчас его внесли в контексте конфиденциальности. Второй факт вытекает из первого — скорость обработки запросов существенно увеличилась.
Отчет о конфиденциальности приложений
В «Настройках» iOS 15 и iPadOS 15 появился новый раздел «Отчет о конфиденциальности приложений». Он позволяет увидеть, как приложения используют выданные им разрешения. Например, пользователь сможет проконтролировать, когда и сколько раз приложение для видеосвязи использовало камеру и микрофон, и сверить, звонил ли он кому-то в то время. Таким образом исключаются любые несанкционированные использования приложениями разрешений на доступ к камере, микрофону, геолокации и прочим данным.
Apple ID и iCloud
Компания внедрила нечто совершенно новое. Теперь восстановить доступ к своему Apple ID можно при помощи «доверенных лиц». Эта функция пригодится, если владелец аккаунта забыл пароль и не имеет доступа к своему номеру телефона. Доверенных лиц можно добавить в настройках аккаунта заранее; при восстановлении пароля им придет проверочный код, который нужно сообщить владельцу Apple ID — воспользоваться кодом сможет только он.
Второе новшество в облачном хранилище Apple — «Цифровое наследие». Эта функция позволяет заранее выбрать пользователя, который получит доступ ко всем данным владельца устройства в случае его смерти. Это довольно полезная возможность, так как до сих пор приходилось делать запрос в поддержку Apple и подтверждать факт смерти человека, чтобы получить доступ к его данным и устройствам.
Подписка iCloud+
Новая подписка от Apple позволяет еще больше защититься в сети. Более подробно о ней мы рассказали вот здесь.
Это далеко не все новшества, которые показали на WWDC 2021. Например, вот здесь можно узнать о новой macOS Monterey, а здесь — о нововведениях в iOS 15.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Вычитайте текст, много ошибок окончаний.