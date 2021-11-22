Apple, Google, Telegram

Росконадзор составил реестр иностранных интернет-компаний, которые обязаны открыть российские представительства по недавно принятому «закону о приземлении». В список вошли 13 компаний:

  • Apple
  • Google
  • Meta (экс-Facebook)
  • Twitter
  • TikTok
  • Telegram
  • Zoom
  • Likeme (соцсеть Likee)
  • Viber
  • Discord
  • Pinterest
  • Spotify
  • Twitch

На сайте этих компаний должна будет появиться контактная информация российских офисов (адрес, телефон, email), а на сайте Роскомнадзора для них будут созданы кабинеты для взаимодействия с властями. Кроме того, они обязаны установить на своих ресурсах счётчик посещаемости с отправкой статистики Роскомнадзору, а также форму обратной связи для приёма обращений от российских пользователей. Закон также обязывает их удалять информацию, признанную в России незаконной.

При несоблюдении требований «закона о приземлении» компании в худшем случае грозит частичная или полная блокировка её ресурсов на территории России. До блокировки предусмотрены более мягкие меры воздействия: исключение ссылок на ресурсы компании из поисковых сервисов и запрет на размещение рекламы, приёма платежей и сбора персональных данных.



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