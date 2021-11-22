



Росконадзор составил реестр иностранных интернет-компаний, которые обязаны открыть российские представительства по недавно принятому «закону о приземлении». В список вошли 13 компаний:





Apple

Google

Meta (экс-Facebook)

Twitter

TikTok

Telegram

Zoom

Likeme (соцсеть Likee)

Viber

Discord

Pinterest

Spotify

Twitch

На сайте этих компаний должна будет появиться контактная информация российских офисов (адрес, телефон, email), а на сайте Роскомнадзора для них будут созданы кабинеты для взаимодействия с властями. Кроме того, они обязаны установить на своих ресурсах счётчик посещаемости с отправкой статистики Роскомнадзору, а также форму обратной связи для приёма обращений от российских пользователей. Закон также обязывает их удалять информацию, признанную в России незаконной.При несоблюдении требований «закона о приземлении» компании в худшем случае грозит частичная или полная блокировка её ресурсов на территории России. До блокировки предусмотрены более мягкие меры воздействия: исключение ссылок на ресурсы компании из поисковых сервисов и запрет на размещение рекламы, приёма платежей и сбора персональных данных.





