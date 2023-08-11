Apple готовит большую хитрость в iPhone 15 Pro. Сэкономить на покупке больше не получится

Олег

iPhone 15 Pro

Фото: Phone Arena

Производительность будущего флагмана iPhone 15 Pro может зависеть от объема накопителя. Об этом пишет Phone Arena.

Ранее мы рассказывали, что, с выходом MacBook Air / Pro с чипами Apple Silicon M2, в ноутбуках компании появился странный недостаток: модели с базовым объемом накопителя работают вдвое медленнее, чем кастомные. Это объясняется количеством чипов памяти на SSD, но в теории ничто не мешало Apple уравнять производительность в пределах одной модели ноутбука.

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Согласно последнему инсайду, эта обидная особенность может появиться и в iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max — смартфоны с бОльшим объемом накопителя будут работать быстрее. Правда, в данном случае причина не в самих накопителях: компания просто встроит 8 Гб оперативной памяти вместо 6 Гб в более дорогие конфигурации смартфонов.

Похоже, что Apple уверенно продолжает тренд на продвижение кастомных модификаций своих девайсов. Напомним, что Apple уже применяет похожий прием в iPad Pro — планшеты с более емким накопителем получают больше «оперативки». Возможно, нас хотят отучить покупать базовые версии iPhone, iPad и Mac. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

tellurian
+4937
tellurian
Денег мало не бывает.
Вчера в 20:45
#
kardigan
+3132
kardigan tellurian
(Много не бывает!
54 минуты назад
#
+4273
Gabriel
Собственно не только Эппл так делает.
Не удивлюсь если «бюджетные» модели уберут совсем или они будут только при покупке контракта, а купить можно будет только топ или пред топ.
Моржа с топовых выше.
Мы делаем бизнес , а вы как хотите.
2 часа назад в 21:53
#
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