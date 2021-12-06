Apple может выпустить пять новых компьютеров Mac в 2022 году. Об этом сообщает зарубежный ресурс WCCFTech со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Марк Гурман, сотрудник агентства Bloomberg, опубликовал свой свежий отчет. В нем он сообщает, что Apple может выпустить сразу пять новых моделей Mac в следующем, 2022 году. Компания готовит эти устройства в рамках своей первоначальной схемы перехода на собственные чипы в течение трех лет.
Согласно инсайдам, в 2022 году Apple представит «родоначальника» новой серии фирменных чипов — Silicon M2. Эта платформа станет стартовым чипом, подобно M1, и появится в новых MacBook Air и MacBook Pro с дисплеем 14 дюймов. Кроме того, компания может выпустить обновленные Mac Pro, iMac и Mac mini — все эти компьютеры будут оснащены SoC Silicon M2 в различных её итерациях.
Наиболее интересными Гурман считает данные о новом MacBook Pro 14. По его словам, это будет относительно бюджетный компьютер «начального уровня». Он будет работать под управлением чипа Silicon M2 с 8 вычислительными ядрами и 10 графическими.
Отметим, что, на фоне недавнего запуска двух высокопроизводительных MacBook Pro с «челкой», слухи о бюджетном MacBook Pro 14 выглядят немного странно. Возможно, эта информация по факту окажется инсайдом, связанным с новым MacBook Air, однако Марк Гурман на данный момент уверен в своих источниках. К слову, в отчете ничего не говорится о «моноброви» — есть шанс, что в бюджетных MacBook мы её не увидим.
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