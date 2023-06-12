Apple готовит что-то очень крутое и эксклюзивное для тех, кто купит Vision Pro

Олег

Монарх


Компания Apple озаботилась созданием эксклюзивного контента для своей гарнитуры смешанной реальности. Об этом пишет Gizmochina.

Китайские инсайдеры раскрыли некоторые детали планов Apple. Согласно им, компания всерьез озабочена тем, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей гарнитуры Vision Pro и подтолкнуть их к приобретению. Для этого Apple вовсю работает над специальным, эксклюзивным контентом нового поколения, который смогут оценить по достоинству лишь владельцы гарнитуры.

Согласно источнику, видеоконтент для Apple Vision Pro будет создаваться в 3D-формате. На текущий момент известно как минимум об одном масштабном проекте в этой области: Apple готовит фильм под названием «Монарх: наследие монстров», в котором будет представлена вселенная с Годзиллой, Кинг-Конгом и другими персонажами. Его создание началось в январе 2022 года.

По данным инсайдеров, фильм снимается в формате Apple Spatial Video, о котором упомянули на прошедшей WWDC. Он позволяет передавать и воспроизводить стереоскопический 3D-видеоряд, специально разработанный для носимых устройств.

Разработка уникального контента для собственной XR-гарнитуры — это самый логичный и очевидный шаг. Сразу после покупки устройства пользователь должен почувствовать её оправданность, и ждать, пока сторонние студии создадут для гарнитуры что-то приемлемое, Apple просто не может. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+824
hate_u
«компания всерьез озабочена тем, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей»
Не удивительно))
Сегодня в 16:05
#
+555
franzisonfire
Новый уровень VR порнухи с Годзиллой)
Сегодня в 16:32
#
kardigan
+3068
kardigan
Ого! Круто посмотреть кинчик с билетиком в три штуки бакинских.
Сегодня в 16:54
#
+30
ertoso
Дождусь пока друг мой богатый купит себе вот тогда и заценим )))думаю что инновации еще впереди (монарх)
Сегодня в 18:19
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SithV
+1577
SithV
интересно, это будет просто стереоскопическое 3д, или реально ВиАр — типа смотри куда хочешь..
2 часа назад в 19:26
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