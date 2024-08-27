Apple готовит для нас неожиданную новинку помимо iPhone 16

Олег

Apple


Компания Apple готовится к обновлению своего мини-планшета. Так считают инсайдеры, опираясь на информацию от Apple Store.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, в магазинах Apple Store по всему миру стали сокращаться запасы актуальной модели iPad mini 6-го поколения. Поскольку обычно Apple поддерживает складские запасы, чтобы продажи не останавливались, инсайдер уверен — дефицит возникает неспроста. Похоже, компания готовится снять с продажи шестой «миник», а вместо него выпустить новый планшет.

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Напомним, что iPad mini 6 был представлен в сентябре 2021 года, то есть через месяц ему исполнится три года. Разумеется, устройство давно нуждается в обновлении «железа». По слухам, iPad mini 7 получит чип Apple A17 Pro для совместимости с Apple Intelligence, обновленные камеры, а также модули связи — Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Есть вероятность, что планшет покажут вместе с iPhone 16 на презентации 9 сентября. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1720
tellurian
Шо , опять? 🤣😅
Сегодня в 13:41
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