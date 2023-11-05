Apple готовит экстренное обновление Apple Watch, в котором исправит самую большую проблему watchOS 10

Фархад
AW

Компания Apple готовит небольшое обновление, которое исправит проблему с быстрой разрядкой смарт-часов.

В прошлом месяце пользователи Apple Watch, обновившиеся до watchOS 10.1, начали жаловаться на чрезмерный расход заряда аккумулятора. Проблема затрагивает различные модели Apple Watch, от старых моделей, таких как Apple Watch Series 5, до новейших Apple Watch Ultra 2.

«WatchOS 10.1 разряжает батарею моих Apple Watch со 100% до 50% менее чем за 60 минут», — написал пользователь X Мартин Купер.

Теперь компания сообщила авторизованным сервисным центрам о подготовке специального патча, который выйдет в ближайшие дни.

Скорее всего, watchOS 10.1.1 выйдет вместе с iOS 17.1.1 на этой неделе.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+76
UpGrade
«Экстренным» его можно назвать с большой натяжкой…
31 минуту назад
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