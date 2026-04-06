Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.1 для iPhone

Фархад


Портал MacRumors обнаружил в журналах посещения своего сайта устройства на базе iOS 26.4.1, что говорит о скором релизе этой версии ПО для iPhone.

Судя по всему, новое обновление уже тестируют инженеры-программисты Apple. Вероятно, iOS 26.4.1 будет небольшим обновлением, исправляющим ошибки и уязвимости безопасности. Возможно, в ней появятся упоминания будущих гаджетов или функций, поскольку компания уже вовсю готовиться к анонсу iOS 27.

Напомним, что в прошлом месяце Apple выпустила Studio Display XDR и пообещала выпустить профессиональный калибратор изображений, который позволит монитору отображать медицинские изображения в формате DICOM. Функция станет частью обновления macOS 26.4.1, поэтому релиз должен состояться уже на этой неделе.

Параллельно с этим компания тестирует iOS 26.5 и macOS 26.5, которые выйдут в мае.
Источник:
MacRumors
