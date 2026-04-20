Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.2 для iPhone. Ждёте раскирпичивание?

Портал MacRumors обнаружил в журналах посещения своего сайта устройства на базе iOS 26.4.2, что говорит о скором релизе этой версии ПО для iPhone.

Судя по всему, обновление уже тестируют инженеры-программисты Apple. Вероятно, iOS 26.4.2 будет небольшим патчем, исправляющим ошибки и уязвимости безопасности. Возможно, также разработчики нашли причину массовых поломок смартфонов, и на iOS 26.4.2 можно будет обновиться без рисков. Ждём релиз в ближайшие дни.Параллельно с этим компания тестирует iOS 26.5 и macOS 26.5, которые выйдут в мае.