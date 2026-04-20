Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.2 для iPhone. Ждёте раскирпичивание?

Фархад


Портал MacRumors обнаружил в журналах посещения своего сайта устройства на базе iOS 26.4.2, что говорит о скором релизе этой версии ПО для iPhone.

Судя по всему, обновление уже тестируют инженеры-программисты Apple. Вероятно, iOS 26.4.2 будет небольшим патчем, исправляющим ошибки и уязвимости безопасности. Возможно, также разработчики нашли причину массовых поломок смартфонов, и на iOS 26.4.2 можно будет обновиться без рисков. Ждём релиз в ближайшие дни.

Параллельно с этим компания тестирует iOS 26.5 и macOS 26.5, которые выйдут в мае.
Cсылки по теме:
Вишня сменит апельсин: раскрыты официальные расцветки iPhone 18 Pro. Вы точно их захотите
Как передавать файлы с Samsung Galaxy на iPhone по AirDrop
Вот так нельзя делать с iPhone, но Apple это рекламирует. Пусть обклеиваются сами

Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными
Российский компьютерщик нашёл способ подключиться к иностранному интернету

