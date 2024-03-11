Apple готовит iOS 17.4.1 с наболевшими исправлениями

Олег

iOS 17.4.1

Фото: MacRumors 

Компания Apple начала тестировать небольшой апдейт iOS 17.4.1. Об этом пишет MacRumors.

Скорее всего, обновление не будет содержать никаких новых функций, а лишь исправит текущие проблемы, баги и глюки iOS 17. Ускоренная работа над апдейтом показывает, что Apple стремится закрыть их как можно скорее, чтобы не раздражать фанатов.

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Ранее мы писали, что релиз iOS 17.4 принес на некоторые модели iPhone два больших бага: быстрый разряд аккумулятора и проблемы в работе сотового модуля. Пользователи жалуются, что айфон нестабильно удерживает соединение 5G и LTE, а голосовые звонки либо обрываются, либо вовсе не проходят.

Служба поддержки Apple уже давала рекомендации вроде сброса настроек сети, а сами «пострадавшие» пробовали вылечить смартфоны полным сбросом и восстановление через ПК. Помогает не всем. Есть большая вероятность, что iOS 17.4.1 исправит эти проблемы. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1544
tellurian
Твик обновления многие не ставят.
час назад в 19:07
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