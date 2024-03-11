Apple готовит iOS 17.4.1 с наболевшими исправлениями

Фото: MacRumors



Компания Apple начала тестировать небольшой апдейт iOS 17.4.1. Об этом пишет MacRumors.



Скорее всего, обновление не будет содержать никаких новых функций, а лишь исправит текущие проблемы, баги и глюки iOS 17. Ускоренная работа над апдейтом показывает, что Apple стремится закрыть их как можно скорее, чтобы не раздражать фанатов.







Ранее мы



Служба поддержки Apple уже давала рекомендации вроде сброса настроек сети, а сами «пострадавшие» пробовали вылечить смартфоны полным сбросом и восстановление через ПК. Помогает не всем. Есть большая вероятность, что iOS 17.4.1 исправит эти проблемы. Ранее мы писали, что релиз iOS 17.4 принес на некоторые модели iPhone два больших бага: быстрый разряд аккумулятора и проблемы в работе сотового модуля. Пользователи жалуются, что айфон нестабильно удерживает соединение 5G и LTE, а голосовые звонки либо обрываются, либо вовсе не проходят.Служба поддержки Apple уже давала рекомендации вроде сброса настроек сети, а сами «пострадавшие» пробовали вылечить смартфоны полным сбросом и восстановление через ПК. Помогает не всем. Есть большая вероятность, что iOS 17.4.1 исправит эти проблемы.