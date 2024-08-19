Apple готовит к релизу первого в истории настольного робота



Компания Apple готовится выпустить настольное домашнее устройство, слухи о котором ходят уже несколько лет. Информация просочилась через тайваньских инсайдеров и цепочки поставок.



Согласно MacRumors, Apple определилась с разработчиком своего революционного умного домашнего устройства. Ранее оно появлялось в новостях под видом «скрещенных» между собой iPad, Apple TV и HomePod. Девайс должен обеспечить пользователю видеозвонки, общение с Siri, воспроизведение видеоконтента, управление умным домом и другие сценарии.





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Судя по всему, ключевую роль в создании будущего роботизированного устройства сыграет компания Hongzhun. Поставщик будет отвечать за разработку ключевых механических компонентов и корпусов, в том числе в промышленных масштабах. Hongzhun — это дочерняя компания Foxconn, которая в свою очередь является основным партнером Apple.