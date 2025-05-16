Apple готовит к выпуску AirPods Pro 3: утечка подтверждает скорый релиз

Артем
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Фото: 9to5Mac

На скорый запуск новых наушников AirPods Pro третьего поколения намекнули изменения в коде Apple. 

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Пользователь Аарон Перрис обнаружил в последней версии программного обеспечения Apple изменение формулировки: вместо «AirPodsPro 2nd Generation» теперь указано «AirPods Pro 2 или новее». Это говорит о подготовке компании к поддержке новой модели в своих системах.

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Хотя точная дата релиза не подтверждена, аналитики предполагают, что AirPods Pro 3 могут быть представлены в сентябре 2025 года вместе с iPhone 17 и другими новинками. В феврале инсайдер на возможный запуск намекал инсайдер Косутами, однако подобные прогнозы не всегда сбывались. 

Ожидается, что AirPods Pro 3 получат новый чип H3, улучшенную активную шумоизоляцию, поддержку USB-C и расширенные функции для здоровья, включая мониторинг сердечного ритма и температуры тела. Также возможно появление поддержки lossless-аудио и улучшенной интеграции с другими устройствами Apple. 

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Источник:
9to5Mac
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