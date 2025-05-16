Apple готовит к выпуску AirPods Pro 3: утечка подтверждает скорый релиз

Фото: 9to5Mac
На скорый запуск новых наушников AirPods Pro третьего поколения намекнули изменения в коде Apple.
Хотя точная дата релиза не подтверждена, аналитики предполагают, что AirPods Pro 3 могут быть представлены в сентябре 2025 года вместе с iPhone 17 и другими новинками. В феврале инсайдер на возможный запуск намекал инсайдер Косутами, однако подобные прогнозы не всегда сбывались.
Ожидается, что AirPods Pro 3 получат новый чип H3, улучшенную активную шумоизоляцию, поддержку USB-C и расширенные функции для здоровья, включая мониторинг сердечного ритма и температуры тела. Также возможно появление поддержки lossless-аудио и улучшенной интеграции с другими устройствами Apple.
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