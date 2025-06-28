Apple готовит кучу новых устройств на чипе M5. Первая партия выйдет осенью

Помимо релизов новых iPhone, этой осенью компания Apple готовится представить первые устройства на чипах семейства M5. По данным инсайдеров, в этот раз процессор впервые появится одновременно в iPad Pro и MacBook Pro.
Обновление будет сосредоточено на производительности и новых функциях macOS Tahoe и iPadOS 26. Масштабный редизайн MacBook Pro и переход на OLED-дисплей состоится только в 2026 году, поэтому модели 2025 можно будет смело пропускать (если только у вас не Mac на Intel).
Остальные продукты Apple, включая iMac, Mac mini и MacBook Air, вероятнее всего, перейдут на новый чип M5 весной 2026 года.
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