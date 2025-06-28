Apple готовит кучу новых устройств на чипе M5. Первая партия выйдет осенью

Фархад

M5

Помимо релизов новых iPhone, этой осенью компания Apple готовится представить первые устройства на чипах семейства M5. По данным инсайдеров, в этот раз процессор впервые появится одновременно в iPad Pro и MacBook Pro.

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Напомним, в прошлом году чип M4 появился в планшетах за полгода до выпуска первых компьютеров. По данным 9to5Mac, MacBook Pro с чипами M5, M5 Pro и M5 Max выйдут в октябре или ноябре. Планшеты iPad Pro также получат чип M5 в этот период, но серьёзных изменений в дизайне ждать не стоит.

Обновление будет сосредоточено на производительности и новых функциях macOS Tahoe и iPadOS 26. Масштабный редизайн MacBook Pro и переход на OLED-дисплей состоится только в 2026 году, поэтому модели 2025 можно будет смело пропускать (если только у вас не Mac на Intel).

Остальные продукты Apple, включая iMac, Mac mini и MacBook Air, вероятнее всего, перейдут на новый чип M5 весной 2026 года.
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Источник:
9to5
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