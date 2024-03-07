Первым складным девайсом Apple будет не iPhone и не iPad. К выходу готовится монстр, который удивит всех

Олег

M3
Фото: Apple


Компания Apple готовит к выпуску MacBook с самым большим дисплеем в своей истории. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, диагональ дисплея будущей новинки составит рекордные 20 дюймов. До сих пор мы видели максимум 17-дюймовые MacBook Pro, последний из которых вышел в 2011 году, но теперь, по словам Минг-Чи Куо, компания хочет переплюнуть этот рекорд.


«Единственный складной продукт Apple с четким графиком разработки — это 20,3-дюймовый MacBook, который, как ожидается, поступит в массовое производство в 2027 году». 

Судя по инсайду, этот MacBook может получить складной дисплей, и в таком случае его физические габариты будут очень скромными. При этом «складной продукт» может подразумевать просто форм-фактор, который используют абсолютно все ноутбуки в мире — и тогда его размер будет просто огромным. Однако источник склоняется к первому варианту. Среди прочего, Минг-Чи Куо пишет, что график выхода складного iPhone и iPad гораздо более размыт и менее ясен. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+280
Digital Persona
Первым складным девайсом будет MacBook?!?!? Как неожиданно !!!))))
Сегодня в 08:53
#
tellurian
+1592
tellurian
Боюсь представить сколько он будет стоить. Не меньше 10 тысяч долларов
Сегодня в 09:08
#
Mers
+4965
Mers
Я не сильно понял, как это, возможно, будет выглядеть🤔
1. Экран переходящий в тач бар. Дальше кнопки.
2. Экран занимающий полностью всю поверхность. Тогда что дешевле? Физические кнопки дороже/дешевле экрана?
3. Все это дело раскрывается на 180 градусов и превращается в еще один монитор, к которому можно подрубить клавомышь?
Сегодня в 09:35
#