Первым складным девайсом Apple будет не iPhone и не iPad. К выходу готовится монстр, который удивит всех

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Компания Apple готовит к выпуску MacBook с самым большим дисплеем в своей истории. Об этом пишет MacRumors.

«Единственный складной продукт Apple с четким графиком разработки — это 20,3-дюймовый MacBook, который, как ожидается, поступит в массовое производство в 2027 году».



Судя по инсайду, этот MacBook может получить складной дисплей, и в таком случае его физические габариты будут очень скромными. При этом «складной продукт» может подразумевать просто форм-фактор, который используют абсолютно все ноутбуки в мире — и тогда его размер будет просто огромным. Однако источник склоняется к первому варианту. Среди прочего, Минг-Чи Куо пишет, что график выхода складного iPhone и iPad гораздо более размыт и менее ясен.





Согласно источнику, диагональ дисплея будущей новинки составит рекордные 20 дюймов. До сих пор мы видели максимум 17-дюймовые MacBook Pro, последний из которых вышел в 2011 году, но теперь, по словам Минг-Чи Куо, компания хочет переплюнуть этот рекорд.