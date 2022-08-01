Apple готовит масштабный редизайн iPad — это будет новое поколение планшетов

Компания Apple готовит к выпуску обновленный iPad Air. Об этом сообщает азиатский ресурс MyDrivers.
Речь идет о будущей модели iPad Air 6. Ранее в сети уже появлялись слухи, что Apple готовит iPad 10, iPad mini 7 и iPad Pro 2022. Теперь же инсайдеры утверждают, что обновится и линейка Air, причем это будет не просто апгрейд «железа».
Согласно источнику, будущий iPad Air 6 получит какой-то совершенно новый дизайн. Утверждается, что планшет не будет похож на текущую линейку iPad Pro и Air, но других подробностей, к сожалению, нет. Вполне возможно, что новый дизайн-код впоследствии «перекинется» на другие модели, приведя их к единому внешнему виду.
Что касается «железа», то Apple собирается избавиться от накопителя емкостью 64 Гб в базовой модели iPad Air — теперь планшет будет продаваться минимум со 128 Гб на борту. Кроме того, ожидается, что емкость аккумулятора будет существенно увеличена — возможно, это получится сделать как раз за счет редизайна корпуса.
Стартовая цена iPad Air 6 останется прежней — $599 за версию со 128 Гб и без сотового модуля.
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