Компании Apple, по всей видимости, понравилась идея выпуска устройств серии SE — недорогих, но с частично флагманскими характеристиками. Она уже продаёт iPhone SE, а в скором времени может представить Apple Watch SE.
По данным инсайдера, известного в твиттере под ником Komija_kj, в марте 2021 года Apple выпустит смарт-часы Apple Watch SE, которые будут внешне похожи на Apple Watch Series 3 и унаследуют часть их параметров.
Предполагается, что Apple сможет добиться снижения себестоимости устройств экономией на корпусе — он будет выполнен из пластика, а не металла или, тем более, керамики. В то же время часы получат новый процессор Apple S6 с чипом W5 и модулем Bluetooth 5.0, а объём памяти для хранения данных составит 16 ГБ. Кроме того, колёсико Digital Crown получит тактильную отдачу, как у Apple Watch Series 4. Одновременно с выпуском Apple Watch SE компания уберёт из продажи Apple Watch Series 3, а стоимость часов в США составит 199 долларов — на уровне устаревшей модели.
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Наконец то куплю дочери часы, и не буду бояться что она раздраконит экран в первый день