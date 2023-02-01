Apple готовит необычную замену iPad. Что мы знаем об этом устройстве?

Уже больше года в сети ходят слухи о будущем совершенно новом устройстве от Apple, которое для многих сможет заменить iPad. Речь идет об «умном» дисплее для дома, который совместит в себе функциональность планшета, смарт-колонки и хаба для «умного» дома.
С помощью MacRumors мы собрали все подробности об этом устройстве, которые известны на текущий момент.
- Дизайн. Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что будущий смарт-дисплей будет очень похож на iPad, каким мы его знаем сегодня. В частности, по описанию инсайдера, устройство будет полной копией iPad 10, который недавно представили. Относительно размеров ничего не известно, но похоже, что его можно будет крепить на стены или другие поверхности с помощью магнитов.
- Возможности. Помимо очевидного применения — управления «умным» домом, будущий девайс сможет стать заменой iPad для большинства пользователей. Речь идет о людях, которые в основном используют планшет дома для просмотра кино и видеозвонков. Новинка сможет транслировать видео, совершать звонки в FaceTime, воспроизводить музыку через встроенные динамики и так далее. Предположительно, несколько смарт-дисплеев смогут работать вместе с рамках одного «умного» дома.
- Конкуренты. Инсайдеры сообщают, что «яблочный» смарт-дисплей будет конкурировать с другими устройствами для управления «умным» домом, например, от Цукерберга, Google и Amazon. Например, с Amazon Echo Show, 10-дюймовым смарт-дисплеем с динамиками.
- Когда выйдет. Предположительно, условный Apple Smart Home Display можно ожидать в 2024 году. Более точный данных пока нет.
Как считаете, такое устройство будет востребовано? Купили бы его себе? Поделитесь в комментариях.
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