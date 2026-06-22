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Apple готовит неприятный сюрприз. Цены на iPhone 17 скоро улетят в космос

Фархад


Компания Apple может повысить цены на все актуальные iPhone уже в ближайшие дни. Поводом для этих инсайдов стали недавние заявления Тима Кука, который признал, что компания больше не способна полностью компенсировать рост стоимости памяти и накопителей.

Спрос на компоненты со стороны компаний, активно развивающих ИИ-инфраструктуру, привел к дефициту, который глава Apple сравнил с «наводнением, подобного которому он не видел за более чем 40 лет». На фоне сложившейся ситуации многие крупные производители уже пересмотрели ценовую политику. 

Цены на свои гаджеты ранее уже подняли Samsung, Microsoft, Xiaomi, Sony и Dell, а теперь аналитики ожидают аналогичных действий и от Apple. По мнению Марка Гурмана из Bloomberg, комментарии Тима Кука прямо указывают на скорое повышение цен. Причем изменения произойдут до осенней презентации новых смартфонов.

Дополнительным фактором называют ежегодную акцию «Снова в школу», которая обычно стартует летом. Гурман считает, что Apple может использовать скидки и бонусы для студентов и преподавателей в качестве своеобразного смягчения будущего роста цен. В последние годы компания запускала эту программу вскоре после WWDC, поэтому новое объявление может состояться уже в ближайшие дни.

Напомним, сейчас базовый iPhone 17e стоит от $599, iPhone 17 — от $799, iPhone Air оценивается в $999, а цены на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max начинаются с $1099 и $1199 соответственно. На сколько вырастет прайс, пока не ясно.

А вот следующее поколение смартфонов точно будет дороже. По данным The Wall Street Journal, стоимость базового iPhone 18 Pro может вырасти до $1399. Более того, в перспективе подорожание может затронуть не только смартфоны, но и компьютеры Mac, а также планшеты iPad.
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Комментарии (2)

kardigan
+4472
kardigan
Продажи так же улетят, или останутся на уровне аэроплана?
22 минуты назад
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kardigan
+4472
kardigan
Тима Кука вроде куда то собирался..-не?🤣
21 минуту назад
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