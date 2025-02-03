Apple готовит новое приложение Confetti. В чем его особенность?



Фото: 9to5Mac



Оно дополнит возможности «Календаря» и может выйти в любой момент. Оно дополнит возможности «Календаря» и может выйти в любой момент. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«По сути, приложение покажет вам список людей, приглашенных на мероприятие и тех, кто подтвердил свое участие. Пока неясно, это будет самостоятельное приложение или Apple интегрирует его с другими частями системы. Предположительно, приложение будет иметь более интересный интерфейс, чем тот, что представлен в «Календаре».

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По словам Марка Гурмана, новый сервис работает с привязкой к iCloud и несет кодовое название Confetti. С его помощью пользователи смогут планировать мероприятия и создавать приглашения на них.Как отмечает журналист, схожая возможность уже есть в «Календаре», однако Confetti, судя по всему, получит расширенные функции и новый интерфейс:Журналист подчеркнул, что Apple уже много лет планирует обновить приложение «Календарь» и это станет первым шагом к улучшению. Сервис привязан к версии iOS 18.3 и может выйти в любой момент, но Гурман считает, что релиза стоит ждать на следующей неделе.