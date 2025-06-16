Apple готовит новую прошивку iOS 18.6

Фархад

18.6

Помимо исправления багов и ошибок в iOS 26, компания Apple также продолжает допиливать iOS 18. Первая бета-версия iOS 18.6 должна выйти очень скоро, если верить порталу MacRumors.

Прошивка с номером сборки 22G5054d уже засветилась на серверах Apple, а инженеры компании проводят внутреннее тестирование с марта. Согласно логам посещений сайта MacRumors, с iPhone на iOS 18.6 beta просмотрено свыше тысячи страниц.

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Скорее всего, iOS 18.6 будет небольшим обновлением с исправлениями ошибок и патчами безопасности, но возможно внедрение некоторых мелких функций.
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Источник:
MacRumors
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