Apple готовит новый логотип. Теперь не только откусанное яблоко

Олег

Apple


Компания Apple активно пытается завладеть правами на логотип с целым яблоком. Об этом пишет WIRED.

Согласно источнику, журналистам пожаловались в Fruit Union Suisse — сообществе поставщиков фруктов, которое работает уже 111 лет. Компания всерьез опасается, что Apple «отожмет» у неё её собственный логотип с целым яблоком без укуса (на фото выше).

«Мы в замешательстве, потому что это не выглядит так, что Apple пытается защитить свой логотип в виде надкусанного яблока. Их цель — завладеть правами на настоящее яблоко, на то, что мы считаем чем-то универсальным... и что должно быть свободно для использования», — Fruit Union Suisse. 

В 2017 году Apple уже подала заявку в Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности, чтобы зарегистрировать за собой право на использование реалистичного монохромного изображения целого яблока. В описании говорилось, что лого будет использоваться в электронных, цифровых и аудиовизуальных потребительских товарах.

Однако осенью 2022 года ведомство частично отказало Apple, указав, что общее изображение обычного товара — это общественное достояние. Сейчас Apple подала апелляцию, а также судится с Fruit Union Suisse за её логотип. Очевидно, что такое количество усилий не было бы затрачено просто «про запас»: у Apple явно есть какие-то планы на логотип целого яблока без укуса. 

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Источник:
WIRED
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