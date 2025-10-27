Apple готовит обновление, которое возненавидят все

Еще больше навязчивых интеграций появятся уже в следующем году, считает Bloomberg.
Компании смогут покупать места в поисковой выдаче Apple Maps по аналогии с App Store, где разработчики платят за рекламу своих приложений на основе пользовательских запросов. Насколько уместно и полезно то или иное предложение во всплывающем окошке, определит искусственный интеллект, уточняет журналист.
Между тем, Гурман полагает, что Apple рискует столкнуться с негативной реакцией со стороны пользователей.
«Некоторые клиенты уже недовольны тем, что iPhone превратили в рекламный баннер для сервисов, как AppleCare+, Apple Music, Apple TV и Fitness+. [...] Учитывая, что стоимость iPhone может составить $2000, рекламу могут посчитать чрезмерным стремлением к наживе», — считает журналист Bloomberg.