Apple готовит обновление, которое возненавидят все

Артем
setjhsrfykjyfk.png

Еще больше навязчивых интеграций появятся уже в следующем году, считает Bloomberg.

Еще в 2022 году Apple запланировала добавить рекламу в приложение «Карты». Как выяснил журналист Марк Гурман, реализация плана близится к завершению и новые интеграции могут появиться уже в 2026 году с выходом iOS 26.4.

Компании смогут покупать места в поисковой выдаче Apple Maps по аналогии с App Store, где разработчики платят за рекламу своих приложений на основе пользовательских запросов. Насколько уместно и полезно то или иное предложение во всплывающем окошке, определит искусственный интеллект, уточняет журналист.

Между тем, Гурман полагает, что Apple рискует столкнуться с негативной реакцией со стороны пользователей.

«Некоторые клиенты уже недовольны тем, что iPhone превратили в рекламный баннер для сервисов, как AppleCare+, Apple Music, Apple TV и Fitness+. [...] Учитывая, что стоимость iPhone может составить $2000, рекламу могут посчитать чрезмерным стремлением к наживе», — считает журналист Bloomberg.
-1
Источник:
Bloomberg
Комментарии

tellurian
+2687
tellurian
В Яндекс картах давно реклама есть :)
2 часа назад в 09:10
#
Pavel Nikiforov
+787
Pavel Nikiforov
кто все? все за пределами РФ?у нас то один фиг эти карты за 3 года деградировали.
ща яшка да 2гис рулят, последний уже даже встраивать стали в приложения сторонние вместо яблочных карт.
в 2гис реклама давно уже в виде продактплейсмента на картах — выглядит забавно, билборд посреди леса или поля.
яндекс тоже уже несколько месяцев крутит рекламу.
импортные карточные сервисы так же предлагают рекламу если нет подписки платной, тот же сайджик.
2 часа назад в 09:43
#