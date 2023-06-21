Apple готовит очень приятное нововведение App Store, но не для всех

Фото: MacRumors



Компания Apple собирается уменьшить рекламу в App Store. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, нововведение коснется, как минимум, большого стартового рекламного баннера на главной странице App Store — обычно пользователь видит его сразу при входе в магазин. Этот баннер серьезно преобразится.



Во-первых, он станет гораздо компактнее и короче, больше не будет занимать весь экран — судя по скриншоту (выше), Apple уберет полноэкранную иллюстрацию рекламируемого приложения, оставив только название, иконку и пару кнопок.

Во-вторых, на нем появится отметка «реклама», а значит вы больше не перепутаете проплаченную рекомендацию с рекомендацией самого App Store.



Нововведение появится на iPhone с iOS 16.4 и более новой версией ОС. На предыдущих версиях вид рекламных баннеров останется прежним — полноэкранные карточки с изображением и без пометки «реклама».

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