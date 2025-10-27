Apple готовит пачку эксклюзивных приложений для iPad







Портал MacRumors обнаружил несколько новых идентификаторов в App Store, которые указывают на скорый релиз приложений Pixelmator Pro, Compressor, Motion и MainStage для iPadOS.

Стоит отметить, что все четыре приложения сейчас доступны только на Mac. На iPhone и iPad уже есть Pixelmator, но это базовая мобильная версия с урезанным набором фич. Pixelmator Pro представляет собой профессиональное приложение для редактирования изображений по типу Photoshop. Apple приобрела разработчиков этого приложения ранее в этом году, поэтому релиз планшетной версии вполне логичен. Compressor — приложение-компаньон Final Cut Pro для сжатия аудио- и видеофайлов, Motion помогает создавать 2D/3D титры, переходы и эффекты, а MainStage больше привязан к утилите Logic Pro для живых выступлений.

Напомним, что Final Cut Pro и Logic Pro доступны на некоторых моделях iPad с мая 2023 года, но только в иностранных регионах. Пока неясно, будет ли Apple распространять версии новых приложений для iPad по подписке или введёт разовую покупку.