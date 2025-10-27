Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple готовит пачку эксклюзивных приложений для iPad

Фархад

Pixelmator

Портал MacRumors обнаружил несколько новых идентификаторов в App Store, которые указывают на скорый релиз приложений Pixelmator Pro, Compressor, Motion и MainStage для iPadOS.

Стоит отметить, что все четыре приложения сейчас доступны только на Mac. На iPhone и iPad уже есть Pixelmator, но это базовая мобильная версия с урезанным набором фич. Pixelmator Pro представляет собой профессиональное приложение для редактирования изображений по типу Photoshop. Apple приобрела разработчиков этого приложения ранее в этом году, поэтому релиз планшетной версии вполне логичен. Compressor — приложение-компаньон Final Cut Pro для сжатия аудио- и видеофайлов, Motion помогает создавать 2D/3D титры, переходы и эффекты, а MainStage больше привязан к утилите Logic Pro для живых выступлений.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Напомним, что Final Cut Pro и Logic Pro доступны на некоторых моделях iPad с мая 2023 года, но только в иностранных регионах. Пока неясно, будет ли Apple распространять версии новых приложений для iPad по подписке или введёт разовую покупку.
4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Не спешите с покупкой iPhone 17. iPhone 18 получит на 50% больше оперативной памяти
Смерть Windows 10 резко увеличила продажи MacBook
Apple готовит обновление, которое возненавидят все

Рекомендации

Рекомендации

Без мессенджера Max теперь не получить документы на электронную подпись в «Госключе» (Обновлено: опровержение)
Попробовал новый мессенджер BitChat. Вот чем он лучше Telegram, WhatsApp и MAX!
«Все неважно, кроме цены»: Костя AcademeG четко и ёмко оценил новую Lada Iskra
На OZON новая опция: товар забрал, ни копейки не отдал. Будете пользоваться?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии