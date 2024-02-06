Apple готовит последнее зимнее обновление для iPhone через несколько дней

Олег

iOS 17.3.1


Компания Apple готовит к релизу небольшое обновление iOS, которое должно выйти к середине февраля. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, устройства под управлением iOS 17.3.1 «засветились» при посещении серверов MacRumors. Поскольку до релиза iOS 17.4 еще далеко, компания, скорее всего, выпустит промежуточный апдейт. Судя по всему, он будет исправлять мелкие ошибки в системе и закрывать уязвимости.

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Что касается сроков, то источник ссылается на прошлые года: iOS 16.3.1 вышла 13 февраля 2022, а iOS 15.3.1 — 10 февраля 2021. Если учитывать эту закономерность, то iOS 17.3.1 должна выйти в ближайшую неделю или чуть больше. Если у вас есть причины жаловаться на работу iOS 17, то есть шанс, что баги будут исправлены как раз этим обновлением. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

SithV
+1632
SithV
на 14 про на 17.3 батарейка садится быстрее чем раньше. первые версии еще норм, но начиная с 17.2 прям беда…
2 часа назад в 09:18
#
Олег Воронин
+2263
Олег Воронин SithV
Как по мне 17-ка в принципе проблемный апдейт, много девайсов 3-4-летней давности стали работать прямо плохо.
На днях купил теще iPad 7, обновленный до iOS 17.3, и просто поразился, какой же он тупой по сравнению с ее старым iPad 5 на iOS 15.6... прямо грустно стало. Вроде планшет свежее и дороже, а ведет себя как дешевка
2 часа назад в 09:31
#
SithV
+1632
SithV Олег Воронин
я свой про 10.5 не обновлял с 15 ос. это же эпл, для них убить очередной девайс как нефиг делать…
2 часа назад в 09:32
#
Олег Воронин
+2263
Олег Воронин SithV
Очень люблю iPad Pro 10.5, как по мне самый приятный кузов в истории планшетов 👍
2 часа назад в 09:49
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