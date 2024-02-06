Apple готовит последнее зимнее обновление для iPhone через несколько дней







Компания Apple готовит к релизу небольшое обновление iOS, которое должно выйти к середине февраля. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, устройства под управлением iOS 17.3.1 «засветились» при посещении серверов MacRumors. Поскольку до релиза iOS 17.4 еще далеко, компания, скорее всего, выпустит промежуточный апдейт. Судя по всему, он будет исправлять мелкие ошибки в системе и закрывать уязвимости.







Что касается сроков, то источник ссылается на прошлые года: iOS 16.3.1 вышла 13 февраля 2022, а iOS 15.3.1 — 10 февраля 2021. Если учитывать эту закономерность, то iOS 17.3.1 должна выйти в ближайшую неделю или чуть больше. Если у вас есть причины жаловаться на работу iOS 17, то есть шанс, что баги будут исправлены как раз этим обновлением.