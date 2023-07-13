Apple готовит приятный сюрприз для владельцев iPod

Фото: 9to5Mac



Компания Apple готовит важное исправление macOS для владельцев «яблочных» плееров iPod shuffle. Об этом пишет 9to5Mac.



Согласно источнику, в примечаниях к пятой бета-версии macOS Ventura 13.5 указано, что она исправляет проблему с синхронизацией iPod shuffle. Ошибка не позволяла загрузить или выгрузить треки — компьютер показывал «неизвестную ошибку (-244)». Чаще всего она появлялась у владельцев iPod shuffle 3 и 4 поколений.



iPod shuffle был известен тем, что являлся единственным плеером Apple без встроенного дисплея. Всё управление воспроизведением осуществлялось вслепую с помощью нескольких кнопок на корпусе. Главным козырем плеера являлся его крайне доступный ценник по сравнению с другими девайсами Apple. Восстановленные iPod shuffle до сих пор продаются на международных маркетплейсах.



Несомненно, пользователи iPod, которые сохранили свои плееры в рабочем состоянии, будут рады поностальгировать и спустя столько лет снова подключить девайсы к Mac. А для тех, кто не пользовался iPod, информация об исправлении в современной macOS ради такого старого устройства однозначно будет знаковой.