Apple Watch Apple Инсайды

Apple готовит смарт-часы, которые будут круче чем Watch Ultra

Олег

Watch


Компания Apple работает над совершенно новой моделью фирменных смарт-часов. Об этом сообщает MacWorld.

Согласно источнику, аналитик и инсайдер Джефф Пу рассказал, что Apple разрабатывает совершенно новую модель Watch. Это будут часы с дисплеем micro-LED — его диагональ составит рекордные для Apple 2,1 дюйма. Сейчас самый большой дисплей у Apple Watch Ultra — его диагональ составляет 1,92 дюйма.

Аналитик утверждает, что благодаря технологии micro-LED дисплей новых часов обойдет все существующие Apple Watch по яркости. Напомним, что Apple Watch Ultra предлагают пиковую яркость до 2000 нит.

Пока неизвестно, будут ли новые Apple Watch 2,1’’ полностью новой моделью в линейке, или же инсайды раскрыли нам Ultra второго поколения. На данный момент мы по утечкам знаем лишь два нюанса: цикл обновления Apple Watch Ultra будет двухлетним, и релиз новых часов с micro-LED готовится на 2024 год. 

А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacWorld
Cсылки по теме:
Эксперты восхитились показаниями датчиков Apple Watch — похоже, им можно доверять
Легендарная Pebble «вернулась»… с копией Apple Watch Ultra за $50. Что в ней хорошего?
Итоги года: лучшие смарт-часы 2022 по версии iGuides

Рекомендации

Рекомендации

Chrome, Safari и Edge станут бесполезны для россиян. Придется перейти на «Яндекс Браузер»
Россиянам стало опасно покупать на AliExpress
В WhatsApp появилось долгожданное нововведение — можно редактировать отправленные сообщения
Как вынудить собеседника прочесть и ответить на ваше сообщение в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4491
Carter_Mayers
Да куда уж круче, 86 тысяч всё таки а за смарт-часы это отнюдь не дёшево. Это механику и за 200-300 купить можно а смарт всё таки другая история
Вчера в 12:56
#
+4149
Gabriel
В итоге через несколько лет мир вернётся к старым добрым механическим котлам.
Прекрасным с анатомическим изгибом корпуса и с запасом хода на 42 часа и с прекрасными браслетами из натуральной кожи с автоматической баклей
Никаких зарядок, батареек, погони за новыми моделями.
Вчера в 16:00
#
+1
Alexander Volyntsev Gabriel
42часа? Предел мечтаний?))) Вся линейка Гармина смотрит на Вас с недоумением и свысока)))
Вчера в 16:08
#
+4149
Gabriel Alexander Volyntsev
Интересно куда сморит вся эта линейка?
Классический механизм с автоподзаводом имеет запас хода 42 часа.
Часы сами подзаводят себя во время ношения.
Гармин производят механические часы? Может я чего-то не знаю?
Вчера в 16:37
#
+862
Grealex Gabriel
Это человек не знает, что такое механика с автоподзаводом. Просто он вырос со смарт -часами, а про другие даже не слышал.
Вчера в 21:53
#