Apple готовит смарт-часы, которые будут круче чем Watch Ultra



Компания Apple работает над совершенно новой моделью фирменных смарт-часов. Об этом сообщает MacWorld.



Согласно источнику, аналитик и инсайдер Джефф Пу рассказал, что Apple разрабатывает совершенно новую модель Watch. Это будут часы с дисплеем micro-LED — его диагональ составит рекордные для Apple 2,1 дюйма. Сейчас самый большой дисплей у Apple Watch Ultra — его диагональ составляет 1,92 дюйма.



Аналитик утверждает, что благодаря технологии micro-LED дисплей новых часов обойдет все существующие Apple Watch по яркости. Напомним, что Apple Watch Ultra предлагают пиковую яркость до 2000 нит.



Пока неизвестно, будут ли новые Apple Watch 2,1’’ полностью новой моделью в линейке, или же инсайды раскрыли нам Ultra второго поколения. На данный момент мы по утечкам знаем лишь два нюанса: цикл обновления Apple Watch Ultra будет двухлетним, и релиз новых часов с micro-LED готовится на 2024 год.

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